Herediano vs Cartaginés: un árbitro no muy querido por Jafet Soto dirigirá el clásico provincial

Un árbitro no muy querido por Jafet Soto será el encargado de dirigir el encuentro entre Herediano y Cartaginés, que se realizará este sábado.

La Fedefútbol dio a conocer las designaciones arbitrales de la jornada 14 del torneo de Apertura 2025, y para este clásico provincial designó a Benjamín Pineda, como juez central.

El juego entre Herediano y Cartaginés será a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

En diciembre del 2023, Jafet fue muy duro contra Pineda, luego de que dirigiera un partido entre Herediano y Alajuelense y, en su criterio, el Team quedó diezmado.

Las declaraciones de Jafet Soto sobre Benjamín Pineda

“Para mí es normal, para Herediano es normal estar en una final. ¿Qué significa o cómo quedamos? Dependiendo de como lo veamos y de los jugadores que Benjamín quiso que se quedaran para esa final, porque el arbitraje fue desastroso.

Jafet Soto, técnico del Herediano ha cuestionado el trabajo de Benjamín Pineda. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El desastre de arbitraje de Benjamín Pineda nos deja diezmados, pero nos deja heridísimos para lo que viene, pero tenemos un gran plantel, entonces no nos preocupa”, comentó en su momento.

Además de Pineda, en este encuentro, que será a las 8 p.m. en el Estadio Carlos Alvarado, estarán Emmanuel Alvarado, Félix Quesada y como cuarto árbitro David Gómez. Steven Madrigal será el encargado del VAR.

Herediano llega al encuentro contra Cartaginés urgido de puntos, pues en este momento se ubica en la sétima posición de la tabla, con apenas 13 unidades.