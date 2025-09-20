Presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, dejó el país de nuevo para asumir otro trabajo

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje salió del país la semana pasada, para asumir otro trabajo fuera de Costa Rica. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje está fuera del país desde el 13 de setiembre anterior, ya que participará como asesor arbitral de la Copa del Mundo Sub-20, que se jugará en su país natal, Chile.

Este medio consultó a la Dirección General de Migración y Extranjería si Osses se encontraba en Costa Rica y según el registro que nos facilitó la entidad, es la sexta ocasión, en la que sale del país desde que asumió el cargo, a finales de febrero.

Anteriormente, el sudamericano se ausentó por un mes, cuando se fue como asesor de FIFA y Concacaf por la realización del Mundial de Clubes y de la Copa Oro. También salió el 31 de julio y regresó el 4 de agosto y luego volvió a dejar el país el 4 de setiembre y regresó el 9 de ese mes.

LEA MÁS: Presidente de la Comisión de Arbitraje lleva un mes fuera de Costa Rica en otro brete, ¿qué anda haciendo?

Si el dirigente arbitral tiene previsto trabajar a lo largo del Mundial Sub-20, estaría regresando a Costa Rica el 19 de octubre, cuando finalice el torneo.

La Teja le consultó al departamento de prensa por la ausencia de Osses, se envió un correo electrónico con una serie de consultas, pero al cierre de la nota no habíamos recibido respuesta.

El Mundial Sub-20 se realizará en Chile y comienza el 27 de setiembre. Foto tomada de ESPN. ( Foto tomada de ESPN./Foto tomada de ESPN.)

Posiciones opuestas

Para el analista y exárbitro Henry Bejarano, la presencia de Osses en el país es más que importante y no justifica tantas ausencias de parte del chileno.

“Es importante que siempre esté acá porque es quien lleva la batuta del arbitraje nacional y si pasan problemas ¿quién va a resolverlos?, el arbitraje está a la interperie.

LEA MÁS: Arbitraje costarricense finalmente se metió a un campeonato mundial con sorpresiva elección

“Posiblemente, en su contrato, Osses estableció que saldría del evento, porque tiene su cargo en FIFA; pero vamos a comenzar la segunda vuelta del campeonato y prácticamente, el presidente se perderá partidos importantes. Todavía cuando se fue a la Copa Oro no había campeonato y ahí no veo problema, pero si se están jugando partidos debería quedarse acá”, añadió.

El exárbitro Rodrigo Badilla tiene un criterio diferente al de Bejarano y él celebra que Osses asista a estos eventos como asesor.

“Me causa alegría de saber que es la primera vez que va un presidente de la Comisión de Arbitraje a un campeonato Mundial Sub-20.

LEA MÁS: Comisión de Arbitraje despejó la polémica de dos jugadas que dieron de qué hablar entre Herediano y Saprissa

“No tengo amistad con él, espero que don Enrique no crea que estoy a favor de él, no lo conozco, no he hablado con él, pero es importante que una persona que trabaja en el arbitraje de Costa Rica asista a un torneo de este tipo, porque se aprende muchísimo y además para este torneo no hace falta que esté acá, es mejor que se prepare y adquiera conocimientos modernos que puede aplicar en el torneo local”, afirmó.