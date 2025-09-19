Comisión de Arbitraje despejó la polémica de dos jugadas que dieron de qué hablar entre Herediano y Saprissa

Juan Gabriel Calderón tuvo mucho trabajo con el VAR este miércoles en el duelo entre Herediano y Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

La Comisión de Arbitraje se refirió este viernes a dos acciones en las que el VAR intervino el miércoles, en el encuentro entre Herediano y Saprissa por la fecha nueve.

El partido, que dirigió el árbitro Juan Gabriel Calderón, estuvo cargado de muchas revisiones, cinco veces el VAR tuvo que intervenir. La Comisión se refirió solo a dos de ellas.

La primera fue un gol que originalmente anularon a Getsel Montes del Herediano por un posible fuera de juego de un compañero suyo, el cual luego se corrigió al ver que este no incidió en la acción, criterio que la Comisión explicó mediante un video.

“Se inicia un proceso de revisión de parte del VAR en el cual se determina, por medio del software de líneas de fuera de juego, que inicialmente no existe posición de fuera de juego y posteriormente el jugador del Herediano que sí se encuentra en fuera de juego no interfiere contra un adversario, en este caso el portero de Saprissa”, explican.

Tras eso, invitaron a Calderón a revisar el monitor que se encuentra en cancha y al ver la jugada determinó que el jugador que está metido no interfiere.

La otra jugada fue un penal a favor de Saprissa, a los 88 minutos, por una mano del florense Haxzel Quirós luego de un centro.

“El defensa #5 salta a disputar un balón con los brazos arriba de su cabeza en una posición antinatural para dicha disputa. El balón contacta directamente en una de sus manos y los árbitros de campo deciden correctamente sancionar penal para penal para Saprissa”, indican.