Jafet Soto tras triunfo del Herediano: “Volvió la garra, despertó el campeón”

Jafet Soto lanzó una advertencia tras triunfo de Herediano ante Cartaginés aunque tiene claro que va pasó a paso

Por Sergio Alvarado

Jafet Soto, entrenador del Herediano, respiró más tranquilo y animado luego de que Herediano derrotara 2-1 al Cartaginés, este sábado en el estadio Carlos Alvarado.

El técnico rojiamarillo tiró algunas frases llenas de optimismo que podrían ilusionar a su afición, aunque tiene claro que van paso a paso y que aún les falta mucho para la recuperación total.

“Vamos a ir partido a partido, tenemos un juego muy fuerte el próximo viernes ante Sporting, que queremos sacar y ellos también. Numéricamente, todavía todos estamos con posibilidades de entrar. El calendario de unos es muy fuerte, y el de otros es igual de fuerte, pero hay situaciones que pueden definir, por eso esto es mejor ir partido a partido”, comentó.

Herediano
Jafet Soto afirmó que el Herediani está despertando futbolísticamente. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Sin tirar campanas al aire

Luego afirmó que el equipo ya despertó, al menos en el estilo de juego y corazón que quiere ver.

Volvió la garra, despertó el campeón, en el juego, no tiro las campanas al aire ni mucho menos y lo digo, humildemente, pero se vio mucho de lo que nos dio dos campeonatos: la garra, la entrega, meter pata y eso marcó la diferencia. Tuvimos un equipo controlado el primer tiempo, a pesar de que ellos tuvieron sus llegadas y Aarón (Cruz) hizo lo suyo.

“En términos generales, fue un partido como se juega un clásico provincial, con un equipo como Cartago, que se está jugando el pase a la Concachampions, así que fue complicando el partido, porque fue metiendo más gente, haciendo cambios e, indudablemente, nos comprometieron, pero con mucha entrega y lucha lo enfrentamos, como lo habíamos hecho en algunos momentos antes”, dijo.

Herediano
Jafet Soto quedó muy complacido con la garra y actitud de los jugadores de Herediano. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

