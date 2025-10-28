Erick Lonis revive un dato del pasado de Jafet Soto que el presidente rojiamarillo trata de olvidar

El Club Sport Herediano anunció la llegada de dos jóvenes talentos del Deportivo Saprissa, Gabriel y Emmanuel Sibaja, ambos de 16 años, siendo estos los últimos exmorados en vincularse con el conjunto florense.

Después de la llegada de estos jugadores, el exportero saprissista, Erick Lonis, hizo referencia a la cantidad de futbolistas que han pasado por Tibás y ahora están en Heredia.

Erick Lonis confirmó que Jafet Soto jugó en Saprissa. (Tomada de Twitter/Tomada de Twitter)

“En Heredia, Yeltsin Tejeda, Wálter Cortes, Aarón Cruz, Anthony Walker, José David Corrales y Allan Cruz son formados en las inferiores de Saprissa, hasta el presidente de Heredia jugó en Saprissa, entonces es imposible evitarlo”, dijo Erick sobre la fuga de los dos jóvenes del Saprissa a Heredia.

Erick Lonis comentó que hasta Jafet Soto jugó en el Saprissa. (La Nación/La Nación)

Incluso agregó un detalle que es conocido por muchos como lo fue el paso del entrenador y presidente del conjunto bicampeón nacional, Jafet Soto por las filas tibaseñas.

Lonis comentó sobre la portería del Club Sport Herediano, que está llena de exmorados.

“De los cuatro porteros que tiene contratados el Herediano, Lezcano, Aarón Cruz, Danny Carvajal y Anthony Walker, tres son de aquí, tres se hicieron aquí y si nos vamos a otros equipos hay una gran cantidad de jugadores”, añadió el exportero de la institución saprissista.