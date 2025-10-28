Erick Lonis dio a conocer detalles sobre el futuro inmediato de Luis Paradela

En conferencia de prensa, Erick Lonis habló sobre uno de los jugadores extranjeros más queridos por la afición del Saprissa en los últimos años, como lo es el cubano Luis Javier Paradela y sus opciones de regresar al conjunto de Tibás, en el próximo semestre.

Paradela se fue como multicampeón del club tibaseño, siendo su ausencia una baja pesada para el club. El cubano salió a préstamo a Rumanía, a la Universidad de Craiova, equipo al que Alajuelense vendió a Carlos Mora, y dicha situación con el extremo para el futuro próximo fue lo que comentó Erick Lonis.

Luis Javier Paradela podría volver a Saprissa el próximo semestre.

“A Javier se le vence el préstamo en diciembre, hemos estado en contacto con él y su equipo, él fue intervenido por una lesión de ligamento cruzado a inicios de año y ya volvió a jugar y lo ha hecho bien. Siendo transparentes el préstamo incluye la opción que se haga efectiva una compra por parte de su equipo y esa decisión la tomarán ellos en diciembre”, comentó el exportero del Saprissa.

En caso de no darse dicha venta por parte del club morado al equipo de Rumanía, cabe la opción de que se ponga nuevamente la camisa del 40 veces campeón nacional.

Erick Lonis habló sobre el futuro de Luis Paradela. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

“Estamos supeditados a lo que decida el equipo de Rumanía, sí deciden comprarlo, yo he hablado con él y uno de sus intereses es seguir en Europa, entonces se quedará allá, de lo contrario va a regresar y lo recibimos con los brazos abiertos, ya que es un extraordinario jugador que se ha recuperado de buena manera”, afirmó Lonis, en conferencia.