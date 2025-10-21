Saprissa da un bombazo anunciando la salida de Juan Carlos Rojas

Saprissa dio a conocer importantes cambios y uno de ellos es la continuidad de Juan Carlos Rojas, como presidente del club. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

El Deportivo Saprissa anunció importantes cambios en la administración del club, para fortalecer la estructura financiera y potenciar el desarrollo deportivo de la institución.

Hace unos minutos, el equipo tibaseño dio a conocer que se produjo un ajuste en la composición de las acciones en manos de Horizonte Morado y esos cambios implican que las acciones a nombre de Juan Carlos Rojas y su familia pasaron a manos a otro socio.

Además, Saprissa confirmó que Rojas seguirá en la presidencia del club mientras se lleva a cabo un proceso de transición.

LEA MÁS: Exfiguras de Saprissa defienden a Mariano Torres tras el clásico

La decisión que acaba de anunciar Saprissa

Este es el comunicado que dio a conocer el club morado:

“Tras 14 años de haber asumido la administración del Deportivo Saprissa (período en el que se conquistaron 11 títulos nacionales y un campeonato internacional, además de grandes logros como un tetracampeonato, récords de puntos y goles, presencia constante en finales, etc.), Horizonte Morado reafirma su compromiso con la evolución constante del club.

“Desde inicios de este año, un equipo de trabajo liderado por Televisora de Costa Rica ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la estructura financiera y potenciar el desarrollo deportivo de la institución.

René Picado es el presidente de Televisora de Costa Rica. Archivo. (GRACIELA SOLIS)

“Como parte de esta evolución, se ha producido un ajuste en la composición accionaria de Horizonte Morado S.A., principal accionista del Deportivo Saprissa.

“Estos movimientos implicaron cambios en los grupos de accionistas, entre los cuales destaca que las acciones que estaban a nombre de don Juan Carlos Rojas Callán y algunos miembros de su familia se traspasaron a un anterior socio de la empresa, quien mantendrá una participación minoritaria.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con Marcos Escoe en el Saprissa?

“Cabe señalar que ningún grupo accionario contará con control total sobre la empresa. Por ello, los socios actuales han renovado su compromiso de actuar en conjunto y con armonía en beneficio del Deportivo Saprissa.

“Con responsabilidad reconocemos que, en el último año, los resultados deportivos no han estado a la altura de nuestras expectativas ni de las de nuestra gran afición, siempre acostumbrada a ver al Saprissa como campeón nacional y referente del fútbol internacional.

“Somos plenamente conscientes de la exigencia de la competencia actual y respondemos con trabajo, visión y compromiso. El Saprissa no está débil, al contrario, está más fuerte que nunca.

“Las decisiones adoptadas apuntan precisamente a fortalecer nuestra estructura, abrir un nuevo horizonte —más morado, más costarricense y más comprometido con la excelencia deportiva y administrativa— y consolidar el vínculo con la afición más grande del país.

Saprissa anunció cambios en su administración. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Los socios expresan su profundo agradecimiento a la familia Rojas por su decidida participación en Horizonte Morado. De manera especial, agradecen a don Juan Carlos Rojas, cuya entrega, liderazgo y firmeza han sido fundamentales en este camino de éxitos. Como él mismo lo confirmará, continuará ejerciendo la presidencia de la Junta Directiva durante un plazo prudencial, mientras acompaña el proceso de transición y fortalecimiento institucional.

“Estos movimientos serán comunicados formalmente al Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, conforme a lo establecido en el Reglamento para la Concesión de Licencias de los Clubes Profesionales de Costa Rica”.