¿Qué pasó con Marcos Escoe en el Saprissa?

Marcos Escoe, nuevo refuerzo del Saprissa suma apenas 57 minutos con Saprissa.

Marcos Escoe, delantero que Saprissa contrató para reforzar la delantera del cuadro morado se perdió del mapa, luego de enfrentar a Herediano, el 17 de setiembre pasado.

El jugador, de 21 años, no estuvo en los partidos contra Pérez Zeledón, Cartaginés ni San Carlos y este viernes, el técnico Vladimir Quesada explicó por qué el atacante estuvo ausente en esos partidos.

Escoe entró de suplente en los partidos contra Guadalupe y Herediano y de acuerdo con datos de la Unafut, el futbolista suma 57 minutos.

“Yo creí que, que de alguna manera, estaban enterados. Marcos Escoe tuvo una distensión muscular, que lo apartó dos o tres semanas y precisamente, durante la pausa que se dio por la Selección Nacional, en la fecha FIFA fue donde se dio su etapa de recuperación.

“Al final de la semana pasada, ya él empezó a entrenar, y hoy (viernes) ya pudo terminar por completo el entrenamiento colectivo, y entonces se convierte en un competidor más dentro del grupo de jugadores que van a optar para tener un lugar, ya sea en el once titular o en la suplencia para el partido del próximo domingo (contra Alajuelense)”, añadió.

El técnico del Saprissa Vladimir Quesada confirmó que Marcos Escoe estaba lesionado.

57 minutos lleva Marcos Escoe en el torneo de Apertura.

Periodista habla de Marcos Escoe: “ha demostrado muy poco”

El periodista Daniel Martínez, de Deportes Monumental, fue claro en que las expectativas sobre el jugador siempre fueron bajas.

“Marcos llegó con muy pocas expectativas, se habló mucho de lo que hizo en Linafa, en el torneo de influencers y al saprissismo lo tomó por sorpresa.

“Sabemos que llegó más que todo por la lesión de Newton Williams, porque de lo contrario no habría tenido espacio en el primer equipo morado, fue una oferta que apareció en el camino y que se ajustó al presupuesto de la institución”, destacó.

Martínez recalcó que en los dos partidos en los que ha estado, Escoe no ha demostrado estar capacitado para defender los colores morados.

“Podría tener un tiempo de adaptación, pero Saprissa no está para esperar a nadie, a un jugador que no sabe qué puede ofrecer.

“Creo que hay aficionados que ni siquiera saben que está en el primer equipo. La verdad es que en los partidos en los que estuvo no ofreció ni se le vio nada que lo hiciera destacar y me parece que el partido contra Guadalupe lo marcó muchísimo, por la jugada que falló y pudo ser el gol de los morados”, añadió.

