Kevin Jiménez defiende a Marcos Escoe nuevo jugador del Saprissa y esto dijo del delantero

Marcos Escoe, nuevo delantero del Saprissa jugó en el News Boyz F.C., equipo que estaba a cargo del periodista Kevin Jiménez. Instagram News Boyz F.C. (Instagram News Boyz F.C./Instagram News Boyz F.C.)

Una persona que conoce a Marcos Escoe, nuevo delantero del Saprissa salió en defensa del futbolista y aseguró que el jugador llegó a jugar a un torneo de influencers de forma circunstancial y tiene calidad de sobra para destacar en el cuadro morado.

El muchacho de 21 años llegó en junio a la Seven Pro League, un torneo de fútbol 7 que comenzó a finales de mayo y finalizó el domingo pasado. El que jugara en este torneo y que estuviera en el Pitbulls FC de Linafa, ha generado un gran cantidad de críticas de los aficionados saprissistas.

Fue el periodista Kevin Jiménez quien le dio oportunidad al exjugador de Herediano, para sumarse al News Boyz FC y de acuerdo con el comunicador, el futbolista llegó a jugar como invitado y le gustó la experiencia y se quedó por unos días más.

“Marcos llegó para la fecha 5 o 6. Nosotros podíamos llevar un invitado, en cada jornada y se dio porque se ocupaba, él era compañero de Sebastián González, quien jugaba en Pitbulls FC y ya sabía de la calidad que tiene.

“Él llegó un día, en donde había un partido complicado, con el Golden Monkeyz F.C., equipo en el que estaba el Mambo (Víctor Núñez) y de hecho jugó bastante bien. Ese día ganamos el partido, le gustó el proyecto y quería seguir jugando con nosotros. Pudimos inscribirlo y estuvo unos juegos más”, destacó.

Escoe fue dirigido por el exjugador de Alajuelense Carlos Castro y tuvo como compañero al exdelantero Jorge Alejandro Castro.

Escoe compartió con exjugadores como Jorge Alejandro Castro. Instagram News Boyz F.C. (Instagram News Boyz F.C./Instagram News Boyz F.C.)

Circunstancial

Jiménez afirmó que para las semifinales, de la semana antepasada, Escoe le dijo a Kevin que no podía seguir jugando, porque estaba negociando con el equipo morado.

“Yo me enteré por mi fuente de Saprissa y aguanté la noticia unos días, porque lo que quería era que se cerraran las negociaciones a favor con los morados.

“Él me dio apoyo cuando lo necesitaba, me echó la mano en el proyecto de la Seven Pro League. Puedo decir que Marcos siempre se comportó como un profesional, tiene mucha calidad”, añadió.

Según Jiménez, Escoe llegó a la Seven Pro League de forma circunstancial y no pudo jugar en una mejor liga en el país por un tema de inscripciones.

“Él estaba en Estados Unidos y cuando volvió, las inscripciones en segunda división estaban cerradas y eso lo limitó para jugar el ascenso y ahora tuvo esta oportunidad.

“Todos sabemos de la calidad de jugador que es, de su velocidad, en el mano a mano. Además, es una persona enfocada, tranquila y ha jugado en todos los procesos de Selección Nacional y posee grandes cualidades, es joven y merece la oportunidad. En Herediano no le fue mal”, destacó.

El delantero de 21 años (al fondo) es el nuevo jugador del Saprissa. Instagram News Boyz F.C. (Instagram News Boyz F.C./Instagram News Boyz F.C.)

Que lo vean

Kevin le envió un mensaje a quienes han criticado a Marcos por su pasado deportivo.

“Primero que lo vean jugar, si no les parece lo que hace, que lo critiquen. Pero me parece que es injusto que se señale por haber tenido una oportunidad en el fútbol universitario y por estar acá, cuando fue por corto tiempo.

“Es una oportunidad y la Seven Pro League es un proyecto que ayudó a otros jugadores a trascender. Por ejemplo, Johan Bonilla que estuvo en el Municipal Grecia se irá al extranjero, y Erick Cabalceta, ex de Alajuelense jugará en El Salvador”, añadió.

Para el periodista, el formato de la Seven Pro League es atractivo y no cualquier mejenguero podría jugar en él.

“Hubo jugadores que venían finalizando el campeonato nacional y sumaron minutos, como Michael Barrantes o Rudy Dawson, quienes aportaron su experiencia y sé que Marcos aportará a Saprissa, es un gran profesional”, destacó.