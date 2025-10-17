Vladimir Quesada le baja presión a Saprissa por su racha ante Alajuelense

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa habla del clásico ante Alajuelense, que será este domingo, a las 6 p.m. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un nuevo clásico entre Alajuelense y Saprissa está a la vuelta de la esquina y el entrenador de los morados, Vladimir Quesada no tuvo reparo en hablar del presente del equipo rojinegro.

Este duelo será el próximo domingo, a las 6 de la tarde, en el estadio Alejandro Morera Soto y Quesada conversó con los medios, previo a este emblemático juego.

Tanto la Liga como Saprissa llegan en un buen momento a este duelo, luego de las victorias ante Herediano y San Carlos, respectivamente.

“Creo que la posición y el nivel de fútbol que ha alcanzado la Liga Deportiva Alajuelense, habla mucho de la mano de Óscar (Ramírez). Lo conocemos, fuimos compañeros de equipo, de selección, es una de las personas más capacitadas futbolísticamente hablando, gran conocedor.

“Creo que, de alguna manera, el resultado del domingo dirá quién es primero y quién segundo, aunque no es definitivo y creo que debería ser, en teoría, un bonito partido. Creo que los dos equipos llegan en un buen momento, a pesar de la pausa que tuvimos por la fecha FIFA”, afirmó.

El 2 de abril del 2023, Saprissa derrotó por última vez a Alajuelense, en el Morera Soto. David Guzmán anotó el segundo gol para los morados. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa arrastra una racha desde el 2023

Saprissa no gana ante los rojinegros, en el estadio Alejandro Morera Soto desde hace dos años, y de esta brecha también habló el técnico saprissista.

La última vez que los morados derrotaron a los leones en su casa, fue el 2 de abril del 2023, cuando la S triunfó 0-2, con goles de Luis Javier Paradela y David Guzmán.

“Si mal no recuerdo, fuimos al frente de un grupo y nosotros fuimos los que obtuvimos ese último resultado. Después de eso, sí se nos ha dificultado, no solo cuando hemos estado nosotros al frente, sino con otros entrenadores que han estado al frente de este equipo.

“Igualmente, creo que se ha repetido la historia de parte de nosotros hacia ellos, aquí en nuestro reducto, a no ser en el último resultado que se dio, el último clásico, en la vuelta pasada. Eso lo que ha reflejado es que el equipo casa ha hecho valer su localía”; añadió.