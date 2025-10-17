Deportes

Video: El pasado de Mariano Torres en Boca Juniors sorprende a los saprissistas en redes sociales

Un aficionado publicó un video con las mejores jugadas de Mariano Torres durante su etapa en Boca Juniors

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Saprissa vs. San Carlos
Un video que aparece en Tik Tok muestra las mejores jugadas de Mariano Torres en el Boca Juniors. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Mariano Torres llegó a Saprissa en el 2016, pero para nadie es un secreto el pasado que tuvo el jugador en el Boca Juniors de Argentina.

El capitán morado se formó en el cuadro xeneize y debutó en un amistoso contra el Real Salt Lake de Estados Unidos, en el 2007 y un amante de los deportes, llamado “Tío 10″ sacó del baúl de los tesoros, algunas de las mejores jugadas del capitán morado en el cuadro sudamericano.

En el video, que aparece en Tik Tok se muestra a Mariano enfrentando a clubes argentinos como el Colón, Godoy Cruz y Argentinos Juniors, en el torneo de reserva de ese país.

En esos encuentros, Mariano hace varias asistencias e inclusive lanza algunos zurdazos a marco, pero en esas ocasiones no pudo anotar.

​Le dejamos algunas de las mejores jugadas del capitán saprissista.

Los inicios de Mariano Torres en Boca Juniors
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaMariano TorresBoca Juniors
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.