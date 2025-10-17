Video: El pasado de Mariano Torres en Boca Juniors sorprende a los saprissistas en redes sociales

Un video que aparece en Tik Tok muestra las mejores jugadas de Mariano Torres en el Boca Juniors. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Mariano Torres llegó a Saprissa en el 2016, pero para nadie es un secreto el pasado que tuvo el jugador en el Boca Juniors de Argentina.

El capitán morado se formó en el cuadro xeneize y debutó en un amistoso contra el Real Salt Lake de Estados Unidos, en el 2007 y un amante de los deportes, llamado “Tío 10″ sacó del baúl de los tesoros, algunas de las mejores jugadas del capitán morado en el cuadro sudamericano.

En el video, que aparece en Tik Tok se muestra a Mariano enfrentando a clubes argentinos como el Colón, Godoy Cruz y Argentinos Juniors, en el torneo de reserva de ese país.

En esos encuentros, Mariano hace varias asistencias e inclusive lanza algunos zurdazos a marco, pero en esas ocasiones no pudo anotar.

​Le dejamos algunas de las mejores jugadas del capitán saprissista.