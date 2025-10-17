Exportero de Alajuelense habló del gol de Mariano Torres y su respuesta lo sorprenderá

El golazo que Mariano Torres le anotó a San Carlos generó debate. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa Saprissa.)

El gol que Mariano Torres, capitán del Saprissa, le anotó el miércoles por la noche a San Carlos, ha generado todo tipo de impresiones; hay algunos que creen que es una joya, pero para otros, es un buen gol, agregado a un grave error del portero Alexandre Lezcano.

El tanto del argentino llegó en los últimos minutos del encuentro contra los Toros. Corría el minuto 84, cuando el argentino se lució con una joya, que bien puede calificar como el gol del torneo.

Una bola que el capitán morado pegó desde antes de media cancha cuando vio al portero salido y lo sorprendió con una genialidad justo a su altura.

Mariano llegó a los 77 goles, en todas las competiciones, desde que llegó al Saprissa en el 2016, lo que lo convierte en el máximo goleador extranjero en el cuadro morado.

En La Teja buscamos a dos expertos en la materia, y ambos nos dieron su posición sobre la jugada, y sobre el grado de responsabilidad del portero de la Selección Nacional.

“Mariano fue muy inteligente, fue un gol muy técnico, muy bueno y para mí está claro que quien se lleva el mérito es el jugador, por la clase de tiro que hizo” — Carlos Santana, extécnico.

Álvaro Mesén, exportero de Alajuelense sorprendió al hablar del gol de Mariano Torres. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Álvaro Mesén opina del gol de Mariano Torres

El exportero de Alajuelense, Álvaro Mesén, opinó del tanto que marcó el sudamericano y no tuvo reparo en calificarlo como una joya.

“Para mí es un gol de altos quilates, una obra de arte y, en mi percepción, el portero de San Carlos poco podía hacer; más bien, hubiera tapado esa bola y hubiera sido un paradón”, destacó.

Mesén justificó su opinión, basándose en algunos elementos:

“La cancha no es tan grande, como la del estadio de Saprissa o la de Alajuelense, y eso favorece a la hora de cobrar estos tiros, la técnica del jugador a la hora de patear y la ubicación de la pelota.

“Además, Mariano ubicó al portero, que no está mal posicionado, no es que uno lo ve muy salido, no está fuera del área y la precisión con la que pega esa bola, es perfecto y por eso, el balón entró de esa manera. Es una jugada que tiene un alto valor”, destacó.

El extécnico Carlos Santana fue claro en que el portero Alexandre Lezcano poco pudo hacer en el remate de Mariano Torres. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Carlos Santana: “venció al portero”

El extécnico morado, Carlos Santana, fue claro: Lezcano fue vencido por el tiro y manifestó que la jugada fue tan bien ejecutada, que poco pudo hacer el guardameta.

“El tiro fue muy bien ejecutado y, la verdad, es que venció al portero, nada pudo hacer. No podemos desmeritar un gol de esos, solo por responsabilizar a un portero.

“En cada gol siempre hay una cuota de responsabilidad de los porteros, pero la dificultad de la jugada fue muy grande. Mariano fue muy inteligente, fue un gol muy técnico, muy bueno y para mí está claro que quien se lleva el mérito es el jugador, por la clase de tiro que hizo”, comentó.