San Carlos - Saprissa: Vladimir Quesada comparó a Mariano Torres con leyeda del Saprissa por lo que hizo en San Carlos

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, elogió en grande el gol de Mariano Torres ante San Carlos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, fue uno de los testigos más cercanos del golazo que marcó Mariano Torres este miércoles ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde.

Torres hizo el que puede ser el golazo del torneo, una bola que el capitán morado pegó desde media cancha cuando vio al portero norteño, Alexander Lezcano, salido y lo sorprendió con una genialidad justo a su altura.

LEA MÁS: Mariano Torres se robó el show en San Carlos con un golazo extraordinario para consolidar liderato de Saprissa

Tras ser consultado por la acción, el entrenador morado se deshizo en elogios para el che y hasta lo comparó con Wálter “Paté” Centeno en sus épocas de futbolista, quien fue el que sufrió el tanto desde el banquillo de los norteños.

“El gol describe lo que ha sido Mariano durante toda su estancia no solo en Saprissa, sino en el país. Hay jugadores que pueden hacer esas cosas, pueden oler esos momentos. Aquí al lado tuvimos un exjugador que podía hacer eso, como Wálter Centeno. Son jugadores diferentes y no hay que decir muchas palabras y lo que hizo Mariano confirma que él es muy diferente”, dijo Quesada.

LEA MÁS: Finales de fútbol en Costa Rica podrían jugarse otra vez en Navidad por estos motivos

Mariano Torres anotó un golazo que dio mucho de qué hablar ante San Carlos. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Con confianza de cara al clásico ante Alajuelense

Además, Vla afirmó que tras la victoria por 2-0, el equipo llega con confianza y ganas de ir por la victoria para enfrentar a Alajuelense en su casa el próximo domingo.

LEA MÁS: Jafet Soto responde a Erick Lonis sobre el tema de las recomendaciones de jugadores a la Selección

“Veníamos con un buen ritmo, y viene el parón y comenzar de nuevo es complicado, más en una cancha como esta y contra un rival que hizo las cosas muy bien. Por ratos lo supimos jugar y por ratos ellos hicieron las cosas muy bien y nos superaron en la posesión de balón, pero tenemos un equipo con buena experiencia y juventud, volvimos a anotar y conservamos el cero. Seguimos en el primer lugar y eso es importante con miras al partido del domingo en el clásico, estamos contentos y agradecidos con Dios y los muchachos”, añadió.