Números de Marcos Escoe en su debut lo retrataron más allá del infantil error que cometió

Marcos Escoe salió mal parado de su debut con el Saprissa el domingo ante Guadalupe. (John Durán /John Durán)

Marcos Escoe entró este domingo en el ojo del huracán por el insólito e infantil fallo que tuvo ante Guadalupe FC que le generó muchísimas críticas por la manera que lo resolvió.

A muchos les pareció increíble que un futbolista profesional se desentendiera de una jugada de esa forma, solo porque falló el primer remate y le perdiera por completo la vista a la bola.

Más allá de ese horror, que fue el detalle con el que casi todo mundo se quedó, sus datos en lo que fue su debut con los morados retratan que su desempeño fue bastante flojo en general.

Sus estadísticas muestran que con el balón no le fue bien y que tampoco pudo ganar duelos particulares ni marcar diferencias, según la data arrojada por el sitio Sofascore. Sin duda, las ansias y los nervios lo traicionaron.

La afición de Saprissa salió molesta con el desempeño de Marcos Escoe. (John Durán /John Durán)

La página web analiza partidos y arroja el detalle de lo hecho por cada jugador, por dónde estuvo en el campo y cuáles fueron sus números.

En 48 minutos jugados, Marcos tuvo 21 toques de balón, perdió la pecosa en siete ocasiones, acertó 7 de 13 pases que realizó, es decir casi la mitad los falló, además intentó tres centros los cuales no llegaron a nadie.

Tuvo un solo remate, el que fue bloqueado por el meta de Guadalupe y por el que se desentendió del balón, además solo ganó un duelo de los cuatro que intentó en el suelo, mientras que por aire no realizó ninguno.

La apuesta de Erick Lonis por Marcos Escoe no tuvo una buena primera impresión. (Jose Cordero/José Cordero)

No tuvo pases claves, pases largos, tiros directos, no recibió ninguna falta ni tampoco cometió ninguna, así como alguna intercepción y anduvo principalmente por el área izquierda según revela el mapa de calor.

Los números muestran que más allá de una sensación o señalarlo por una jugada en particular, en más de medio tiempo disputado, no tuvo mayor peso en el juego.

Sin duda que es prematuro juzgarlo por solo esos minutos, pero debido al mal momento de Saprissa, en general, las críticas a Marcos se hicieron todavía más grandes.