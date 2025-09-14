(Video) Marcos Escoe enfureció a la afición de Saprissa con error propio de escuela de fútbol

Marcos Escoe fue muy señalado y criticado por el fallo en el encuentro entre Saprissa y Guadalupe. (John Durán /John Durán)

Marcos Escoe debutó este domingo con Saprissa y su carta de presentación fue un error que hizo que se le viniera la afición y prensa encima, por lo increíble de la acción.

El error del atacante es de escuela de fútbol, de lo primero que se enseña, uno nunca se desentiende de una jugada hasta que acaba y jamás le quitás la vista a la bola.

El insólito fallo de Escoe es propio de un jugador que está dormido.

Al atacante le mandaron una, se fue solo, remató al cuerpo del portero de Guadalupe, Alejandro Peláez, este rechazó y el morado en lugar de seguir la jugada se quedó lamentándose el fallo, lo que dio chance al meta de recuperar la pecosa.

El aficionado quedó muy molesto al ver el fallo de Maynor Escoe en Saprissa. (John Durán /John Durán)

Una muestra de alguien que no está concentrado y a quien se le fueron encima en redes por lo insólito de lo sucedido. En la Cueva también le pegaron su buena chiflada.

En la transmisión de Teletica le tiraron duro al jugador.

“Si usted tiene un hijo en una escuela de fútbol, es lo primero que le dicen, no tenés que perder de vista el balón nunca, la jugada no concluye hasta que termina, hasta que termina. Es un grave error de concentración del jugador saprissista”, opinó Gustavo López sobre lo sucedido.

Marcos Escoe damas y caballeros pic.twitter.com/gTCVv1DAWh — TD Más (@tdmascrc) September 14, 2025