Así reaccionó la afición de Saprissa en redes sociales al ver a Marvin Loría de titular

El aficionado morado reaccionó mal al ver de nuevo a Marvin Loría titular en Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La afición del Saprissa es clara y reaccionó con molestia tras la decisión de poner como titular a Marvin Loría en el partido contra Guadalupe FC este domingo.

El futbolista atraviesa un fuerte escándalo luego de que su esposa lo acusara de presuntamente serle infiel tras unos videos que se filtraron en redes sociales este sábado.

Los morados se hicieron de la vista gorda en el tema y mantuvieron al extremo como estelar, situación que los fanáticos reclamaron al considerar que es un jugador que no está concentrado en el fútbol y así lo refleja el bajo nivel mostrado en los últimos partidos.

“Tremendo escándalo de Loría y titular, esto confirma muchas cosas, estamos muertos. Somos un chiste, una completa VERGÜENZA que se vayan ya”.

“Marvin Loría de titular, como si estuviera tan enfocado en jugar”.

“Por eso querian la vuelta de Vladimir, porque a pesar de todo los premia”.

La afición del Saprissa reclamó que con Marvin Loría no se hiciera nada a nivel interno. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“¿Con qué cabeza va a jugar Loría hoy?”.

Fueron algunas de las respuestas en la red social X ante la publicación del once titular para enfrentar a sus vecinos.

Muchos aficionados también reclamaron la ausencia de jugadores jóvenes en la alineación titular.

