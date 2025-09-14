Esposa de Marvin Loría hizo importante aclaración en caso de supuesta infidelidad del jugador

Melanie Valverde esposa del jugador Marvin Loría aclaró una información en su cuenta de Instagram sobre la supuesta infidelidad en que ella habría pescado al volante de Saprissa.

“Quiero aclarar que respecto a la situación que sucedió antier y ahora circula en redes sociales, se están diciendo cosas que no corresponden a la realidad. Entiendo que cuando algo se hace público surgen comentarios y opiniones, en las redes sociales funcionan así”, compartió Melanie.

Añade la publicación: “Yo asumo lo que me corresponde, pero no quiero que se vea afectada una tercera persona que no está implicada en la situación. Les pido respeto, conciencia antes de señalar o dar por cierto lo que no es verdad”.

Al parecer, en redes sociales se ha señalado a una persona como quien sería la mujer con la que andaba ese día el jugador, a la creadora de contenido Francella Chinchilla quien ha negado en su cuenta que se trate de ella.

La página en TikTok Chismes Costa Rica publicó el material del momento preciso en que el jugador del Deportivo Saprissa habría sido agarrado por su esposa y madre de su hijo.

Aparentemente, el futbolista disfrutaba con su supuesta amante en un bar de Santa Ana cuando Melanie les cayó de sorpresa y los encontró. En los videos se observa cómo ella se le atraviesa al carro en lo que, al parecer, fue un intento de Loría por huir y evitar el escándalo que se armó.

Por el momento el jugador ha guardado silencio. Saprissa juega este domingo a las 11 de la mañana ante Guadalupe en la Cueva.