Esposa de Marvin Loría se refiere a video en que, supuestamente, lo agarró con amante

Marvin Loria juega con el Deportivo Saprissa. Fotografía: Archivo LT. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

El volante de Saprissa, Marvin Loría, está en el centro de la polémica luego de varias fotos y videos que circularon en las últimas horas en redes, en los que, aparentemente, fue sorprendido por su esposa, Melanie Valverde, siendo infiel.

La página en TikTok Chismes Costa Rica publicó el material del momento preciso en que el jugador del Deportivo Saprissa fue agarrado por su esposa y madre de su hijo con las manos en la masa, así como la reacción de ella.

Según dicen, el futbolista disfrutaba con su supuesta amante en un bar de Santa Ana cuando Melanie les cayó de sorpresa y los encontró. En los videos se observa cómo ella se le atraviesa al carro en un intento de Loría por huir y evitar el escándalo que se armó.

Hasta el momento, el futbolista no se ha referido públicamente a la situación, pero Melanie sí. Lo hizo a través de una publicación en Instagram en la que comunicó la decisión que tomó.

Melanie Valverde, es la guapa esposa de Marvin Loría. Fotografía: Instagram Melanie Valverde. (Instagram/Instagram)

“Quiero aclarar algo importante: está circulando un video personal en el que se expone una situación dolorosa en mi vida privada. No sentía necesidad alguna de hablar al respecto porque la otra persona implicada en esta situación no ha dado la cara ni se ha presentado para aclarar lo sucedido.

“Jamás he ocultado la realidad ni he intentado tapar el sol con un dedo. Siempre he sabido con quién comparto mi vida. No se le pueden pedir peras a un manzano, pero la ilusión de verme realizada en familia me ganó... hasta el día de ayer (viernes)”, expresó Valverde.

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría, publicó este mensaje en Instagram tras, supuestamente, sorprender a su esposo con otra. Fotografía: Instagram Melanie Valverde. (Instagram/Instagram)

Comunicó que se eligió ella por encima de todo y aunque no habló abiertamente de separación, entre líneas se lee que esa fue la decisión que tomó.

“Hoy elijo priorizar mi paz, mi integridad, mi dignidad y mi futuro. Solo pido respeto, comprensión y empatía en este proceso. Gracias de corazón a quienes me han escrito con cariño”, finalizó el mensaje.