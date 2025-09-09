Deportes

Paulo Wanchope sigue cosechando elogios en Europa, tras salir de Saprissa

Paulo Wanchope tiene gran reconocimiento internacional

Por Franklin Arroyo

Paulo Wanchope, extécnico de Saprissa, sigue cosechando elogios en Europa, específicamente, en Inglaterra, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Paulo Wanchope, Derby Country, Inglaterra
Paulo Wanchope compartió la publicación del Derby. (Instagram/Instagram)

Fue el Derby Country, el primer equipo de Chope en ese país, el que incluyó al costarricense en el Paseo de la Fama del club.

Chope consigue en Inglaterra reconocimiento, algo que no pudo en el Deportivo Saprissa.

El extécnico morado compartió una publicación de los Rams (Carneros) en la que se ve parte de la dedicatoria al tico.

“Orgulloso de ser recordado en la historia de este gran club y de compartir este muro con verdaderas leyendas”, escribió.

Wanchope fue cesado del Saprissa en este torneo y su lugar lo ocupó Vladimir Quesada. El entrenador tampoco terminó su labor en el Cartaginés.

Paulo Wanchope, Derby Country, Inglaterra
Paulo Wanchope cosecha reconocimientos en Inglaterra. (Instagram/Instagram)

Se dice que es de los entrenadores costarricenses mejor preparados; no obstante, el éxito no le ha llegado. Como jugador fue muy destacado.

Actualmente, Chope es embajador de la FIFA, un reconocimiento que ya dice lo que significa el tico para esa entidad y en Europa.

Paulo Wanchope, Derby Country, Inglaterra
Paulo Wanchope en el Paseo de la Fama del Derby Country. (Instagram/Instagram)

Paulo jugó en el viejo continente en Inglaterra (Derby Country, West Ham, Manchester City), en España con el Málaga; además en el Al-Gharrafa de Catar, Rosario Central de Argentina, FC Tokyo de Japón y Chicago Fire de la MLS.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

