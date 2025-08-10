Paulo Wanchope reconoce que a sus jugadores les faltó algo muy importante en la cancha

El entrenador de Saprissa, Paulo Wanchope, expresó en la conferencia de prensa, tras la goleada que le pegó Cartaginés, que a los jugadores les faltó actitud.

10/08/2025 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 3 del Torneo de Apertura, Copa Promérica 2025. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa fue vapuleado 3 a 0 por los brumosos, en el estadio Fello Meza, en un partido donde el cuadro local fue absolutamente superior al rival, que incluso pudo redondear un marcador más amplio.

Chope dijo que, además de falencias tácticas, la actitud fue un factor determinante.

LEA MÁS: Henry Bejarano afirma que primer gol de Cartaginés no debió valer y aporta prueba

“Es que fue evidente, tengo que hablar de ese tema, también hablé de temas tácticos, de ganar la segunda pelota, pero sí a eso le agrego la actitud, repito, fue evidente”.

El equipo no le gustó para nada a su entrenador y sabe que tiene que trabajar mucho. “Hubo pasividad para jugar un partido de estos, para cualquier partido y eso no es propio de la historia del club, de nosotros, de este equipo”, dijo de forma muy crítica Chope.

LEA MÁS: Saprissa pagó caro el permiso que le dio a Kendall Waston y terminó apaleado

10/08/2025 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 3 del Torneo de Apertura, Copa Promérica 2025. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dijo que hubo factores pero que no da el tiempo de una conferencia para abordar todo, no obstante, reconoció que el juego de este domingo fue más malo que el del martes ante Verdes de Belice, que ganaron 2 a 1.

LEA MÁS: Mariano Torres no se mordió la lengua y dijo todo esto tras paliza que les metió Cartaginés

“Este fue terrible, fue peor porque allá generamos ocasiones, en este, ni me acuerdo de alguna”, manifestó.