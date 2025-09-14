Expareja de jugador del Herediano salió a aclarar que no tiene nada que ver con Marvin Loría

El tema de la supuesta infidelidad de Marvin Loría que se destapó por unos videos que circulan en redes sociales provocaron que tanto Melanie Valverde, esposa del jugador de Saprissa, como otras mujeres, tuvieran que salir a desvincularse en el hecho.

Sino está en la jugada lo ponemos al tanto. Resulta que este sábado se hicieron virales en redes sociales fotos y videos, en los que, aparentemente, fue sorprendido por su esposa, Melanie Valverde, siendo infiel.

Marvin Loría está en el centro de la polémica. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

La página en TikTok Chismes Costa Rica publicó el material del momento preciso en que el jugador del Deportivo Saprissa habría sido agarrado por su esposa y madre de su hijo con las manos en la masa, así como la reacción de ella.

Según dicen, el futbolista disfrutaba con su supuesta amante en un bar de Santa Ana cuando Melanie les cayó de sorpresa y los encontró. En los videos se observa cómo ella se le atraviesa al carro en un intento de Loría por huir y evitar el escándalo que se armó.

Después de que esto se hizo público, en redes sociales empezaron a especular de quién sería la mujer que, supuestamente, acompañaba a Marvin Loría y en varios comentarios mencionaron a la modelo Francella Chinchilla, ex del jugador del Herediano Yurguín Román.

Francella Chinchilla pidió que por favor no la involucren en el caso de Marvin Loría.

La propia creadora de contenido salió a limpiar su nombre por medio de su cuenta de Instagram en la que tiene más de 90 mil seguidores.

“Aclaro publicamente que no tengo ninguna relación con el video que circula en TikTok. Les pido respeto y que no me involucren en situaciones que no me competen. Gracias”, publicó en una historia Francella.

Esposa de Marvin Loría también hizo aclaración

Melanie Valverde también hizo una aclaración ante la ola de rumores que se soltó en redes sociales.

“Quiero aclarar que respecto a la situación que sucedió antier y ahora circula en redes sociales, se están diciendo cosas que no corresponden a la realidad. Entiendo que cuando algo se hace público surgen comentarios y opiniones, en las redes sociales funcionan así”, compartió Melanie.

Añade la publicación: “Yo asumo lo que me corresponde, pero no quiero que se vea afectada una tercera persona que no está implicada en la situación. Les pido respeto, conciencia antes de señalar o dar por cierto lo que no es verdad”.

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría salió a desmentir rumores que involucran a gente que no tiene nada que ver en el tema. Instagram Melanie Valverde. (Instagram Melanie Valverde./Instagram Melanie Valverde.)

Melanie el sábado en la mañana se refirió al video que se hizo viral y destapó todo el escándalo.

“Quiero aclarar algo importante: está circulando un video personal en el que se expone una situación dolorosa en mi vida privada. No sentía necesidad alguna de hablar al respecto porque la otra persona implicada en esta situación no ha dado la cara ni se ha presentado para aclarar lo sucedido.

“Jamás he ocultado la realidad ni he intentado tapar el sol con un dedo. Siempre he sabido con quién comparto mi vida. No se le pueden pedir peras a un manzano, pero la ilusión de verme realizada en familia me ganó... hasta el día de ayer (viernes)”, expresó Valverde.

Comunicó que se eligió ella por encima de todo y aunque no habló abiertamente de separación, entre líneas se lee que esa fue la decisión que tomó.

“Hoy elijo priorizar mi paz, mi integridad, mi dignidad y mi futuro. Solo pido respeto, comprensión y empatía en este proceso. Gracias de corazón a quienes me han escrito con cariño”, finalizó el mensaje.