Vladimir Quesada tiró este discurso cuando le cuestionaron lo sucedido con Marcos Escoe

Vladimir Quesada hizo una reflexión sobre los jóvenes tras las críticas a Marcos Escoe. (John Durán /John Durán)

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, dio un largo discurso sobre la tolerancia y paciencia a los jóvenes luego de que le cuestionaran las críticas y señalamientos que aficionados y prensa realizan contra Marcos Escoe.

Este domingo, el jugador entró en el ojo del huracán tras fallar una opción muy clara al final del partido, la que muchos califican propia de escuela de fútbol, en la que tras pegarle un remate al portero, se desentendió del balón y desperdició una buena jugada.

Escoe salió silbando y señalado por los fiebres morados presentes en el estadio, situación por la que le preguntaron a Vladi. El entrenador hizo toda una reflexión para decir que hay que tenerle paciencia como a todos los jóvenes.

LEA MÁS: (Video) Marcos Escoe enfureció a la afición de Saprissa con error propio de escuela de fútbol

Vladimir Quesada defendió el juego de Marcos Escoe este domingo en Saprissa. (John Durán /John Durán)

“Yo les digo a ustedes (prensa) y a sus compañeros de profesión que piden jóvenes figuras, que los equipos se renueven y lo mismo digo para la afición, si nosotros les damos la oportunidad y la gente los maltrata, los agrede como los agreden, porque fallan una, dos o tres, porque al principio es así.

“Todavía hoy en día, jugadores como Fidel (Escobar) (David) Guzmán, Mariano (Torres) o Kendall (Waston) fallan, porque al fin son seres humanos los que juegan. Yo lo que me pregunto es qué van a hacer ustedes (prensa) para hacerle entender a la gente que ellos son jóvenes figuras y que necesitan tiempo”, comentó.

LEA MÁS: Saprissa recuperó la confianza ante un rival que era ideal para levantarse

Al hablar directamente sobre Escoe, afirma que lo sucedido no hace que pierda confianza en él y que le seguirá dando oportunidades.

La afición de Saprissa criticó con dureza a Marcos Escoe. (John Durán /John Durán)

“¿Falló? Sí, falló, pero falló porque estuvo ahí en el terreno de juego y fue valiente ante la adversidad y el desagrado de mucha parte de la afición. El mensaje es para todos, es una cuestión de educación que debemos entender; no de la noche a la mañana los muchachos van a jugar casi perfecto, hay que darles el tiempo.

“Él fue valiente, siempre tomó la pelota, tomó malas decisiones como cualquier otro, pero esperamos seguirle dando oportunidad a él y a otros compañeros”, destacó.

LEA MÁS: Así reaccionó la afición de Saprissa en redes sociales al ver a Marvin Loría de titular