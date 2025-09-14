Uno de los jugadores más cuestionados del Saprissa tendría sus horas contadas en el club

El lateral del Saprissa Ryan Bolaños podría dejar el cuadro morado en las próximas horas. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

Uno de los jugadores más cuestionados en el Saprissa tendría sus horas contadas en el equipo morado.

Se trata del lateral Ryan Bolaños, quien llegaría a Liberia como jugador libre, según informó hace pocos minutos el periodista Kevin Jiménez.

“Ryan Bolaños será nuevo jugador de Liberia procedente de Saprissa, se espera que firme próximamente. Saldrá libre del conjunto morado”, mencionó el comunicador en sus redes sociales.

Bolaños llegó al Saprissa a inicios del 2022, procedente del Cartaginés. Inicialmente, lo firmaron por dos años, pero en diciembre del año pasado extendieron su ligamen por un año más.

Sin embargo, su desempeño ha generado una ola de críticas entre los aficionados. En el presente torneo suma apenas 78 minutos y este domingo no fue convocado para el juego contra Guadalupe.

