Saprissa vive momentos difíciles: sufre en la cancha y también en lo administrativo

Saprissa no sólo la pasa mal en lo deportivo, en lo administrativo enfrenta una serie de cambios.

El Deportivo Saprissa no solo pasa penurias a nivel deportivo, sino que en su área administrativa también enfrenta algunos problemas.

En este momento, los resultados en cancha no favorecen a los morados, pero más allá de eso, en la institución tibaseña no cuentan con gerente general, tampoco hay gerente deportivo y quien preside el equipo, Juan Carlos Rojas, desapareció del mapa.

La salida más reciente fue la de Gustavo Chinchilla, el 31 de agosto anterior, quien dejó el club luego de cinco años de fungir como gerente general, y aún no se conoce si ya una persona lo ha reemplazado en el cargo.

Anteriormente, el 12 de junio, Saprissa dio a conocer la salida de Sergio Gila como gerente deportivo, y ese mismo día se anunció la llegada de Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del club.

Por otro lado, la última vez que apareció Juan Carlos Rojas, presidente de la institución, fue el 19 de agosto pasado cuando, a través de su cuenta de X, aclaró la situación financiera del Saprissa. Desde entonces, guarda silencio, luego de la eliminación del Monstruo de la Copa Centroamericana y de la derrota ante Alajuelense en el clásico.

¿Cuánto perjudica el silencio y la falta de transparencia ante los cambios del club?

Esta es una de las últimas apariciones de Juan Carlos Rojas, el 9 de julio, en la presentación de Newton Williams y Gustavo Herrera.

Manejo de crisis

Jorge Ortega, expresidente de la Unafut, y exgerente de clubes como Cartaginés y Pérez Zeledón, recalcó que los cambios a nivel administrativo no deberían afectar en lo deportivo, porque Saprissa tiene personal para hacerse cargo de las diferentes áreas.

“Pudiera ser el presidente u otra persona, el equipo sigue en su operación normal. En lo deportivo habría que ver si Erick (Lonis) puede cumplir con todo lo que pide licencias para asumir la gestión deportiva y el Comité de Licencias pide la existencia de un gerente general.

“Me parece que, por lo pronto, Juan Carlos Rojas está más que capacitado para ejercer ese puesto, y siento que hay otro tema detrás de todo esto”, afirmó.

Para Ortega, Saprissa podría mejorar su comunicación con respecto a estos temas, para darle tranquilidad a la afición.

“Posiblemente, en este momento haya un recargo de funciones en el club, pero lo que podría hacer Saprissa es trabajar en comunicación, esto se llama manejo de crisis, y sería bueno que el presidente salga a calmar las aguas”, comentó.

Gustavo Chinchilla dejó su cargo como gerente general el 31 de agosto y no se conoce quién lo sustituirá.

Un caos

El exjugador saprissista Róger Flores recalcó que cuando se dan este tipo de situaciones y no se comunican a tiempo, podría desatarse un caos en el cuadro saprissista.

“Me parece que Saprissa debe anunciar sus decisiones rápidamente, hacer un diagnóstico de lo que generan los cambios, porque, de lo contrario, puede ser peligroso para el club mostrar cierta inestabilidad y eso preocupa a la afición.

“Creo que sería prudente que Juan Carlos Rojas se dirija a la afición, es lo más sano, que dé un mensaje de tranquilidad, explicar que hay cambios a lo interno y que todo está bien. Es decir, las cosas como son, los aficionados siempre están ahí y es doloroso que no se les diga la verdad”, comentó.