Erick Lonis se sinceró sobre la crisis en Saprissa y salió con un discurso que pocos esperaban

Erick Lonis fue muy crítico con lo que vio de Saprissa en Puntarenas (Jose Cordero/José Cordero)

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo en el Saprissa, apareció tras la derrota del Monstruo en Puntarenas 3-1 y a diferencia de otros momentos, empezó a dar un giro en su discurso, en el que se nota que las cosas no están bien en Tibás.

El dirigente morado habló en el programa Estadio de TD Más y admitió algunos problemas que están sucediendo en el club y que la prensa y afición han señalado.

Las declaraciones en esta ocasión tienen la autocrítica que muchos le han achacado le ha faltado en otros momentos y habló de tomar acciones inmediatas.

“Tenemos que estar conscientes que estamos en un equipo que no da espacio, somos conscientes de lo que significa este resultado tanto en el marcador como en lo que pasó dentro de la cancha, en la que nos superaron en todo.

“No le quiero quitar mérito a Puntarenas ni a sus jugadores, pero también dimos facilidades que un equipo como nosotros no debe dar y el tema de eso es que nosotros tenemos que tomar medidas ya para que eso no suceda nuevamente”, explicó.

A Lonis le preocupa que con un campeonato tan corto como este, si no se corrige el rumbo ya, luego pueden estar en lamentos por lo que dejaron de hacer, además hizo una llamada a los jugadores a pellizcarse.

“Tenemos que clasificar, una vez clasificados ya sabemos que los equipos llegan con otro impulso, pero también tenemos que analizar porqué algunos jugadores no están en su nivel y darles el espacio para que lo logren y poner otros que nos aporten en este momento el empuje, en la parte física y todo lo que necesitamos”, opinó.

Erick Lonis reconoció que hay jugadores que en Saprissa no están rindiendo como deben. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Se pueden dar separaciones de jugadores? El dirigente afirma que la ruta va por otro lado, sin entrar mucho en detalle, despedir personal generaría gastos por liquidaciones que el equipo no está en posición de hacer ahora.

“Nosotros tenemos que tratar de invertir en jugadores que creemos que por alguna razón no están rindiendo bien. La otra es que si tienes varias oportunidades de demostrar, llevas años y no demuestras, desgraciadamente hay una situación contractual que hay que respetar. Uno ha buscado las formas de tratar de hacer esos cambios, pero no es tan fácil porque golpea las finanzas de nuestra institución.

“Estamos en cierta forma con una camisa de fuerza para hacer esos cambios, pero siempre hay un margen y yo creo que lo hemos venido haciendo. Hay jugadores que por diferentes razones se han ido a préstamo y a otros se les ha rescindido o finiquitado el contrato, que es sumamente caro, pero estamos pensando en medidas qué tomar”, finalizó.