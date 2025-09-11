A Vladimir Quesada se le pegó el discurso del Piojo Herrera del porqué Saprissa no levanta

Vladimir Quesada afirmó que el equipo se entrena muy bien, pero que en el partido no salen las cosas lamentablemente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, pareciera que se le pegaron las pulgas o los piojos de Miguel Herrera, con el discurso que dio para justificar la derrota del Monstruo ante el Puntarenas FC, la segunda al hilo en el torneo nacional.

Al entrenador morado, al igual que el seleccionador de los ticos, defendió su trabajo, que el equipo en los entrenamientos hace muy bien las cosas, pero que en los partidos algo sucede, por lo que no se ve ese brete plasmado.

“No vamos a llorar, el camerino está triste, hay un luto enorme, trabajaron muy bien durante toda la semana, pero en el partido no se dieron las cosas, es algo que sucede.

“Aunque la frase a ustedes no les guste, es trabajo, es lo que tenemos que hacer, tenemos que enfocarnos en volver a la zona de clasificación y apuntar al primer lugar, nostros siempre pensamos en grande, estamos pasando un mal momento, pero no vamos a desistir, se los digo a la afición”, prometió.

Saprissa volvió a caer tendido por segunda vez al hilo en el torneo. (Prensa PFC/Prensa PFC)

Para Vladi, la situación que está pasando el equipo es compleja, pero tiene la fe que pasará pronto, pues ve mucha actitud y determinanción en sus dirigidos.

“No es un momento grato para nosotros, pero tenemos que vivirlo, afrontarlo. Lamentablemente, la presentación no fue la que hubiéramos querido. Este grupo hizo más de una gran semana en entrenamientos, esperábamos un gran partido. Disposición, actitud hay, pero no hay claridad. Nosotros creemos que este mal momento tiene que pasar, no nos vamos a cruzar de brazos, por el contrario, vamos a trabajar más”, aseguró.