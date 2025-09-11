David Guzmán dijo algo después del partido contra Puntarenas que enojó más a la afición del Saprissa que la derrota

Para David Guzmán en el Saprissa no hay crisis. (Rafael Pacheco Granados)

David Guzmán fue de los jugadores que dieron la cara tras la derrota de Saprissa en Puntarenas, sin embargo una de sus frases generó gran sorpresa y enojo en la afición.

El Loco le quiso bajar por completo el tono a las críticas de muchos sobre el momento deportivo que atraviesa el equipo y desmintió que el Monstruo esté pasando una crisis.

Para uno de los líderes morados, el “crédito” por haber ganado un tetracampeonato entre junio del 2022 y el 2024 aún debería servir para que no les recriminen su rendimiento.

“Todo equipo grande pasa por esta situación, son momentos, ¿cómo vamos a hablar de crisis si venimos de ganar cuatro títulos un año atrás? En ese momento no éramos el equipo más malo y ahora no somos el mejor.

“Tenemos que seguir trabajando, ¿que estamos pasando por un malo momento? Sí, todavía queda campeonato también y vamos a cerrar la primer ronda, tenemos que lavarnos la cara en la segunda y darle para adelante", comentó a Tigo Sports.

Puntarenas FC derrotó 2-1 al Saprissa este miércoles y agrandó los problemas a los tibaseños. (Prensa PFC/Prensa PFC)

Al escuchar esas declaraciones, la afición morada explotó en contra de uno de sus referentesy lo señaló por ese discurso en el video que publicó en sus redes la televisora que transmitió el partido.

"Como vamos a hablar de crisis si venimos hace 1 año de ganar 4 campeonatos", David Guzmán tras caer en Puntarenas.

“Cómo vamos a hablar de crisis si venimos de perder 6 títulos en un mismo semestre y quedar eliminados de CONCACAF en fase de grupos de la clasificatoria“, dice uno de los comentarios.

“Lo mejor es aceptar que el equipo es bien ralito y que cualquiera le pinta la cara, cualquiera le mete 3 goles. Saprissa en este momento da vergüenza. No compite”, puso otro morado.

“Ya lo confirmó Guzmán la crisis es mental, siguen pensando que el tetra campeonato salva todo y se enreda a veces con sus antiguas declaraciones donde decía que en Saprissa se exige ganar siempre porque somos un equipo grande. Que se retire, mejor”, criticó otro aficionado.