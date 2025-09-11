Torneo Nacional

Everardo Herrera estalló y le tiró a Saprissa como muy pocas veces lo había hecho

Everardo Herrera se buscó todos los calificativos posibles para tirarle a Saprissa y aseguró que por esto es todo un reto verlo

Por Sergio Alvarado
Sabrina Herrera, hija de Everardo Herrera, no se aguantó la emoción por lo que hizo su papá 40 años después a petición de ella y lo gritó a todo galillo en sus redes.
Everado Herrera le tiró bien duro al Saprissa, equipo del que él y su hija son aficionados. (Instagram/Instagram)

Everardo Herrera se mandó en sus redes sociales contra el Saprissa como muy pocas lo había hecho, con una dureza y calificativos muy pesados que dicen lo que siente.

El veterano comunicador publicó una opinión en las redes sociales de su página Everardoherrera.com en las que mató al Monstruo, al cual califica como un equipo que es “todo un reto verlo”.

El Sapri lleva dos derrotas al hilo en el torneo nacional ante Alajuelense y Puntarenas FC y antes de eso quedó eliminado de la Copa Centroamericana en fase de grupos, con lo que perdió el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.

“Saprissa se ve viejo, pesado, tosco, desarmado, atascado, improductivo, vulnerable, malo, muy frágil e insignificante, todo un reto verlo. Everardo Herrera Soto”, publicó en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

Puntarenas FC derrotó 2-1 al Saprissa.
Puntarenas FC derrotó 2-1 al Saprissa este miércoles y agudiza la crisis morada. (Prensa PFC/Prensa PFC)

Los morados buscarán levantar cabeza el domingo cuando reciban a Guadalupe FC.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

