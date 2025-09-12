Revise lo que le queda de contrato a cada jugador de Saprissa y quiénes podrían estar en capilla ardiente

Erick Lonis dice que el tema de los contratos lo tiene amarrado. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo de Saprissa, fue muy enfático tras la derrota en Puntarenas, al señalar la cuota de responsabilidad de los jugadores y por primera vez aseguró que quien no rinda podría dejar la institución.

El dirigente dice que está buscando las vías de ver cómo hacer cambios en la planilla y cómo pueden llegar a acuerdos con algunos futbolistas, liquidar a otros o dejar libres a aquellos que se les acabe el contrato.

LEA MÁS: Erick Lonis se sinceró sobre la crisis en Saprissa y salió con un discurso que pocos esperaban

Lonis afirmó que están como con una camisa de fuerza en los temas contractuales, pero que siempre hay un margen para actuar, algo que ya han venido haciendo.

Claramente con aquellos jugadores a los que se les vence el contrato pronto, ya se este torneo o el siguiente, sería más fácil ver qué se puede hacer con ellos.

Ryan Bolaños está en el grupo de mayor riesgo entre los jugadores que vencen contrato en Saprissa.

Una cuenta de X (antes conocida como Twitter) llamada Saprianalytics, que se enfoca y datos y estadísticas del equipo tibaseño, publicó la lista de cuánto tiempo le queda de contrato a cada jugador en el club.

La información la recopiló de sitios web estadísticos como Transfermarkt, especializada en ese tipo de datos. La Teja la verificó con publicaciones periodísticas.

Los jugadores están divididos en tres grupos, depende del plazo de vencimiento del contrato: corto, mediano y largo.

LEA MÁS: A Vladimir Quesada se le pegó el discurso del Piojo Herrera del porqué Saprissa no levanta

Lonnis dijo ayer que por más que quieren separar jugadores, ahorita es imposible por el tema económico.

¿Cuánto le queda de contrato a cada jugador? Aquí se los dejo. 👇🏻

🟢 Largo plazo

🟡 Mediano plazo

🔴 Corton plazo



Fuente: Transfermarkt y publicaciones de @KevinJimenezCR pic.twitter.com/xSqaBjVx4s — SapriAnalytics (@SapriAnalytics) September 11, 2025

David Guzmán acaba contrato con Saprissa en diciembre. (Instagram David Guzmán./Instagram David Guzmán.)

LEA MÁS: David Guzmán dijo algo después del partido contra Puntarenas que enojó más a la afición del Saprissa que la derrota

El grupo más pequeño y conocido son los que acaban contrato en diciembre, los cuales son tres, Mariano Torres, David Guzmán y Ryan Bolaños.

El grupo más grande son los que vencen contrato en 2026 el cual consta de 14 futbolistas, ya sea en julio o diciembre.

Isaac Alfaro, Gerald Taylor, Marvin Loría, Ariel Rodríguez Warren Madrigal y Deyver Vega acaban contrato en julio, mientras que Mauricio Villalobos, Gustavo Herrera y Newton Williams finalizan su préstamo en ese mismo mes.

Ariel Rodríguez finiquita el ligamen con Saprissa en julio del 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

Fidel Escobar, Nicolás Delgadillo, Gerson Torres y Orlando Sinclair acaban su ligamen hasta diciembre del 2026, un año más que los defiende, al menos en el papel.

Esteban Alvarado, Abraham Madriz, Pablo Arboine, Óscar Duarte, Joseph Mora y Marcos Escoe tienen contrato hasta julio del 2027 y Jefferson Brenes hasta julio del 2028.

LEA MÁS: Vladimir Quesada reveló el motivo por el que no pone a Marcos Escoe en Saprissa

Gerson Torres tiene contrato en Saprissa hasta diciembre el 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Finalmente están quienes tienen el vínculo más extenso, los cuales son cuatro jugadores, tres de ellos juveniles, Samir Taylor, Kenay Myrie, Dax Palmer y Sebastián Acuña están cubiertos hasta diciembre del 2028.

La información sin duda sirve para analizar con quién se puede negociar de manera más sencilla una salida, ya sea a préstamo o pensar en liquidarlo.