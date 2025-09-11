Vladimir Quesada reveló el motivo por el que no pone a Marcos Escoe en Saprissa

Torneo Nacional

Vladimir Quesada contó por qué Marcos Escoe no juega en Saprissa y qué pasa con Jefferson Brenes

Por Sergio Alvarado
clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
Vladimir Quesada fue muy sincero qué sucede con Marcos Escoe en Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, reveló qué pasa con Marcos Escoe, uno de los fichajes que trajeron para este torneo y quien con el DT no tiene oportunidad alguna.

Al técnico le cuestionaron por qué no lo pone y aseguró que es que el muchacho “se está adaptando al club”, a pesar de que ya lleva más de un mes en el equipo.

“Marco, como cualquier otro, está en un proceso de adaptación a la institución, en este momento tiene que esperar, pero sabemos que el muchacho es muy trabajador, está haciendo bien las cosas durante los entrenamientos y lo que tiene que hacer es seguir preparándonse, no desistir, ni bajar los brazos que el fútbol le dará su oportunidad”.

Marcos Escoe delantero de Saprissa
Marcos Escoe ni siquiera ha debutado como delantero de Saprissa (Instagram de Marcos Escoe/Instagram de Marcos Escoe)

Ya han pasado cinco partidos en el campeonato nacional, en los cuales en tres se quedó en la suplencia y en dos no fue ni convocado.

Otro caso es el de Jefferson Brenes, a quien pese ir perdiendo este miércoles ante Puntarenas FC, no lo sacó del banco.

“Con Jefferson es exactamente igual que el resto de los jugadores, viene de una lesión, hay que llevarlo poco a poco y hoy pensamos que no era el momento para que jugara, pero tendrá su oportunidad y esperamos que cuando suceda esté en su mejor forma deportiva, física, técnica y táctica”, añadió.

