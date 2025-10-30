De rival a salvador: Alajuelense se convierte en la esperanza de Herediano

La situación de Herediano es crítica en la búsqueda de la clasificación para optar al tricampeonato, ya que son séptimos, a cuatro puntos del cuarto lugar y a siete del tercero, Cartaginés y Liberia, respectivamente.

Estos dos equipos, junto a los manudos, que son líderes, y el Saprissa, segundo, completan los clubes que actualmente estarían en la siguiente ronda, siendo Alajuelense un equipo que tiene mucha relación con las opciones de los bicampeones en la búsqueda de remontar y estar en semis.

La última ocasión que Herediano no clasificó a las semifinales fue en el 2008, y en esta oportunidad las opciones de que eso suceda son posibles, sin embargo, el calendario pone a Alajuelense como ese ángel que le acomode el camino a los florenses, pese a que estos fueron los verdugos rojinegros en las dos últimas finales.

Herediano necesita que Alajuelense no pierda con Liberia y Cartaginés ṕara darle vida de cara al cierre del torneo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El calendario de Alajuelense que ayudaría al Herediano

La Liga Deportiva Alajuelense es el actual líder, con un partido menos, ante Cartaginés en el Alejandro Morera Soto, pendiente de la primera vuelta del certamen. Los manudos están en un duelo muy reñido con Saprissa por ese primer puesto, separados por una unidad actualmente, es decir, que no pueden pestañear en estas jornadas, algo que podría beneficiar a los de Jafet Soto.

Los rojinegros se miden a otro de los principales contrincantes florenses, en la disputa de la clasificación, como es Liberia en el Edgardo Baltodano, este domingo en horario nocturno. Una victoria de los rojinegros sería de mucha ayuda para los pupilos de Soto, que si cumplen con sus deberes contra Sporting este viernes, podrían colocarse a cuatro unidades de los pamperos, a falta de tres jornadas por disputar.

Jafet Soto y Herediano necesitan la ayuda de Alajuelense para aspirar a la clasificación a semifinales. (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

En la vuelta del parón del campeonato, por el tema de la Selección Nacional que se juega el boleto al Mundial en la próxima fecha FIFA de noviembre, la Liga va a recibir a Cartaginés, en otro choque determinante en la disputa por la clasificación de los florenses, ya que en caso de un triunfo manudo, se emparejarían todos con la misma cantidad de juegos, y los brumosos no le sacarían más diferencia a los actuales monarcas del balompié tico.

Además de ese juego en el Morera Soto contra los blanquiazules, la Liga deberá visitar el Fello Meza, en la penúltima fecha para medirse a Cartago, otro partido, en el que sí Jafet Soto y compañía cumplen con sus deberes, sería determinante en sus aspiraciones por colarse en la fiesta grande de las semifinales.