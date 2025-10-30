¿Pidió Machillo Ramírez a Elián Quesada? En Alajuelense fueron contundentes al respecto

La cantidad de minutos que ha tenido Elián Quesada desde su llegada a Liga Deportiva Alajuelense ha dejado la gran incógnita sobre la solicitud expresa de Óscar Ramírez en cuanto a la llegada de este jugador que viene de las juveniles del Arsenal de Inglaterra.

Durante la conferencia previa a la semifinal de vuelta entre los manudos y el Olimpia, el entrenador erizo, Óscar Ramírez comentó mucho al respecto del nivel de Quesada, dejando en duda sobre su deseo de contar con el lateral izquierdo.

Ante las especulaciones de si Machillo lo pidió o no, en Alajuelense reaccionaron por medio de su departamento de prensa.

Durante el programa de Tigo Sports Radio, el periodista Jose Alberto Montenegro recibió un mensaje por parte de Leo Medina, del departamento de prensa de la institución rojinegra, comentado sobre Elián Quesada.

“El jugador llegó con aprobación del entrenador y tal y como lo dijo, está en un proceso”, comentaron en el programa de Tigo, con lo que se confirma la solicitud del Macho para la llegada del lateral al conjunto manudo, pese a que no lo tenga contemplado", agregaron.

Machillo fue duro con Elián

“De lo de Elián es un muchacho muy joven, yo no sé por qué guardan tantas expectativas ustedes, no sé si es por el club del que procede y todo el asunto, creo que es un muchacho que está todavía en proceso, tiene cosas muy interesantes pero tiene sus falencias y uno como entrenador lo que hace es mirar y ver si se puede usar en algún momento”, dijo Óscar en la conferencia de prensa.

Elián Quesada firmó un contrato por dos años con Liga Deportiva Alajuelense, sin embargo ha jugado muy poco desde su llegada. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“Viene como lateral izquierdo, yo he comentado y hablado con él, que debe tener sus mejoras en la parte defensiva para de acuerdo a lo que manejamos, él aplique. Hay un proceso de adaptación, convivencia. Lo digo ya porque es muy recurrente con Elián, Elián, Elián, tiene 20 años, no por venir del Arsenal ya está en sintonía y de inmediato tiene que ser. Ante un evento si fuera la mejor opción, va a parecer”, añadió el técnico manudo.

Óscar Ramírez habló de Elián Quesada antes del juego de vuelta ante Olimpia. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Quesada jugó unos minutos en la segunda jornada ante Guadalupe, siendo clave en el gol del triunfo manudo sobre la hora, tras ese juego vio minutos ante el Managua por Copa Centroamericana, en el que muchos le achacaron parte de responsabilidad del gol de los pinoleros, ya que el tanto de los locales fue por la banda del exarsenal.

Después de ese partido en Nicaragua que terminó con victoria manuda de 1-2, por campeonato nacional no vio más minutos hasta la derrota de 2-1 de los manudos en Pérez Zeledón, en la que entró de variante al cierre del compromiso.