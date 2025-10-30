¿Qué le pide Celso Borges a la Liga antes del juego contra Olimpia? Su mensaje fue claro

Celso Borges, capitán de Alajuelense, fue muy directo sobre un detalle que tienen que cuidar mucho en la visita de este jueves ante el Olimpia de Honduras, por semifinales de la Copa Centroamericana.

El líder del vestidor erizo afirmó que lo emocional primará mucho, que deben mantenerse serenos y no dejarse envolver por el ambiente que tendrán en contra en el estadio Chelato Uclés, en Tegucigalpa, la capital catracha.

“De nuestra parte es nada más no dejarnos llevar por el ambiente del partido. Controlar nosotros un poco el juego y hacer lo que hemos venido entrenando.

“Yo entiendo que hay mucha euforia y el ambiente, la verdad, está muy bonito para jugar, pero nosotros, como jugadores, no podemos perder de vista el plan que llevamos y que ha preparado el cuerpo técnico para nosotros. Sobre todo, es eso, cómo manejar un poco las emociones del juego”, explicó en conferencia de prensa previo al choque ante los albos.

Celso Borges habló sobre lo que significa enfrentar a un club como el Olimpia de Honduras. (José Cordero/José Cordero)

Muchos desearan estar acá

La mayoría de respuestas de Borges iban encaminadas a cuidar ese detalle, el cual mantuvieron en cuartos de final ante Motagua, en ese mismo estadio, y deparó buenos resultados. Además, afirmó que cualquier club del área desearía estar en su posición.

“La presión puede ser algo que te condicione, o puede ser un privilegio. En este caso, lo hemos tomado por ahí. Es nuestra tercera semifinal consecutiva, entonces creo que es algo muy bueno para el club; estar en esta situación creo que es algo que desean muchos equipos, muchos clubes en Centroamérica.

Alajuelense apunta a llevarse el tricampeonato de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados)

“Para nosotros es fantástico enfrentarnos a un gran equipo, un gran rival como es el Olimpia, así que más que algo que nos condicione, yo creo que es algo que nos gusta y que es esto para lo cual el club está hecho”, agregó.