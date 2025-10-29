Periodista hondureño advierte: las bajas de Olimpia pueden favorecer a Alajuelense

El duelo de semifinales entre Olimpia de Honduras y Liga Deportiva Alajuelense, de este jueves, tiene a muchos con la expectativa en lo más alto, ya que la moneda está en el aire después de la igualdad a un gol en el Alejandro Morera Soto.

Alajuelense es el actual bicampeón de este certamen; no obstante, su último verdugo fue, precisamente, el conjunto de los albos, en 2022; sin embargo, en ese momento era la Liga Concacaf, un formato distinto al actual de Copa Centroamericana.

En el choque de ida, los erizos tuvieron algunas bajas importantes, como los casos de Ronald Matarrita, Rashir Parkins y Guillermo Villalobos, entre otros, sumado a la lesión de Fernando Piñar durante el primer tiempo, que obligó a Óscar Ramírez a improvisar en la parte baja.

Pese a esa situación, los manudos, gracias al gol de Anthony “Pikachu” Hernández, lograron anotar sobre el cierre para poner el 1-1 final, con el que Olimpia llega con una ligera ventaja debido al gol marcado como visitante.

Periodista hondureño señala la importancia de las bajas del Olimpia para este jueves

Para este partido de vuelta, Alajuelense tiene bajas, siendo la de Joel Campbell y Kenyel Michel las más pesadas; sin embargo, el conjunto campeón del balompié hondureño también cuenta con la ausencia de algunas figuras titulares.

Julio Cruz, periodista deportivo de Honduras, habló con La Teja para mencionar la relevancia de esos jugadores que no podrán ver minutos ante Liga Deportiva Alajuelense, este jueves en el Estadio José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, Honduras.

Yustin Arboleda, es la primera baja en el conjunto olimpista, siendo este uno de los delanteros estelares de los albos que, dicho sea de paso, jugó en la ida en la Catedral.

“La baja de Arboleda no es tan preponderante, con respecto a las bajas que tienen en la media cancha. Es un delantero que ha venido jugando, pero el referente en estos momentos es Jorge Benguché. Arboleda es un futbolista que su fuerte es el juego aéreo, y le podría afectar a Olimpia en ese aspecto, sobre todo en lo ofensivo.

“Sí, es una baja que puede afectar en ciertos momentos, ya que los otros delanteros son Jerry Bengtson, quien ya tiene su edad y no está en sus mejores días, y el otro es un muchacho Dereck Moncada, sub 20, quien ha mostrado un buen nivel cuando ha jugado”, apuntó el periodista catracho.

Para el comunicador, los verdaderos problemas del Olimpia están en la media cancha, especialmente con la baja de Jorge Álvarez, quien fue titular en el Alejandro Morera durante el partido de ida de esta semifinal centroamericana.

“Jorge Álvarez es el típico volante mixto, es un futbolista que te ayuda en marca y tiene la capacidad de crear juego. No es un diez como tal, se posiciona junto al cinco, y él crea juego. Ante la baja de otro jugador importante que no estará, Edwin Rodríguez, es una baja bastante sensible, más si se valora como se dio: por una amarilla al cierre del partido para cortar una contra. Jorge es una baja bastante sensible, ya que Olimpia, valorando las ausencias de Álvarez y Rodríguez, no tiene un futbolista de esas características que te haga juego”, dijo Cruz.

El tema de Edwin Rodríguez es distinto, ya que viene lesionado desde hace un tiempo, e incluso, el periodista aseguró que dicho futbolista, quien es seleccionado catracho, no estará para la semifinal de vuelta ni tampoco para el enfrentamiento por la eliminatoria entre Costa Rica y Honduras en noviembre.

“Edwin Rodríguez tuvo que ser operado e incluso se va a perder los partidos con la Selección Nacional de Honduras para los choques en Nicaragua y Costa Rica. A él le falta; estaría alrededor de diciembre de ser posible”, añadió.

Para Julio Cruz, estas bajas del conjunto olimpista le dan más opciones a los rojinegros con miras a buscar la clasificación en suelo catracho.

“Creo que, además de las bajas de Olimpia, hay que sumarle la recuperación de jugadores para la Liga, como Parkins, Villalobos y Matarrita. Eso le da más posibilidades a Alajuelense, aunque es de visita; pero valorando los dos aspectos, —las bajas de Olimpia y las recuperaciones de la Liga—, creo que hay más posibilidades para que la Liga pueda sacar esa llave en Honduras”, comentó el periodista.

Alajuelense necesita ganar el partido o sacar un empate con dos o más tantos para clasificar. Una igualdad a un tanto alargaría la serie a tiempo extra y penales; una paridad sin tantos le otorga el pase al Olimpia, y cualquier victoria de los albos también dejaría a los rojinegros sin opciones de conseguir el tricampeonato de Centroamérica.