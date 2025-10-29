Deportes

Reconocido periodista herediano “se volvió” liguista de la noche a la mañana, ¿por qué?

Enrico Villegas confesó que, por conveniencia, hoy “es muy de la Liga”, esperando que el conjunto rojinegro le dé una mano al Herediano en la lucha por la clasificación

Por Eduardo Rodríguez

El periodista Enrico Villegas, abiertamente aficionado Herediano, de Paralelo 10, exclamó algo impensado para muchos en el programa Fanatikos de Tigo Sports.

Y es que Villegas dijo que se hará liguista, al menos por unas semanas, debido a que Alajuelense le puede ayudar mucho a los florenses para que clasifiquen debido al calendario que tienen los manudos y que por conveniencia, le sirve al actual bicampeón nacional que los rojinegros saquen buenos resultados.

“Yo estoy muy confiado en mi liguita, mi Liga, que la Liga nos haga la vuelta, dependemos mucho de la Liga verdad, ocupamos que le ganen dos partidos a Cartago, es mi liguita ahora. Muy de la Liga verdad”, dijo en Fanatikos el comunicador florense.

Y es que la situación del Herediano es compleja, están a cuatro puntos del Cartaginés, actualmente cuarto lugar, pero los brumosos con un juego menos, siendo el mismo ante los rojinegros. Además de tener aún pendiente el segundo choque entre ambos por la segunda vuelta del certamen actual, es decir, seis puntos que podrían los erizos arrebatarle a los blanquiazules y con eso darle una mano a Heredia.

