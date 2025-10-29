Escándalo en el fútbol mexicano tras ordenar detención contra persona cercana a Jafet Soto y Herediano

El fútbol mexicano vive un tremendo escándalo luego de que este martes un juez ordenara la detención del empresario Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca, quien administra equipos como el Pachuca y el León en el fútbol azteca.

En Costa Rica, el nombre del dirigente deportivo es conocido porque mantiene una relación cercana con el Club Sport Herediano y su presidente y técnico Jafet Soto, con quien ha tenido lazos de negocios y personales, según ha asegurado el propio Soto en diversas ocasiones, quien además jugó en el Pachuca en su época como futbolista.

Motivo de la orden de aprehensión

Jesús Martínez es dueño del Pachuca y su hijo del mismo nombre, presidente del León. Foto: X

Según informan medios mexicanos, lo ocurrido con Martínez se debe a desacatar una orden judicial en su contra.

“De acuerdo con las personas consultadas sobre el tema, la orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez se giró “porque es la segunda vez que no se presentan en una audiencia inicial en la que se formularía imputación en su contra”, lo que provocó que un juez de control emitiera una orden de aprehensión en su contra", publicó la página de ESPN México.

El conflicto con Fox Sports México

La orden fue emitida debido a una demanda interpuesta por Fox Sports México (Grupo Lauman) contra el Grupo Pachuca por los derechos de transmisión de los equipos de fútbol que posee. Martínez y su empresa se negaron a que Fox Sports México transmitiera los partidos, lo que originó el pleito judicial.

Jesús Martínez y Jafet Soto tienen una muy buena relación así como Pachuca con el Herediano. (Facebook Herediano/Facebook Herediano)

Posición oficial del Grupo Pachuca

El grupo publicó un comunicado de prensa este martes en el que dieron a conocer su posición.

“La relación entre Grupo Pachuca y Grupo Lauman concluyó el 26 de mayo de 2024. A partir de esa fecha, se firmó un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos de los clubes León y Pachuca en distintas plataformas (con consentimiento expreso de Grupo Lauman).

“No obstante, Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la CDMX, en el que obtuvo medidas precautorias de manera irregular que intentan impedir la transmisión del partido Pachuca vs. Mazatlán, así como la explotación de los derechos de transmisión con terceros. Dichas medidas se emitieron a pesar de existir resoluciones judiciales previas que confirmaban la terminación del contrato y la vigencia de un nuevo acuerdo con otra empresa”, explicaron sobre la demanda.

¿Porqué Martínez no fue a la audiencia?

El 3 de octubre de 2025 se notificó a la defensa legal de los directivos sobre la posibilidad de que fueran vinculados a proceso e incluso privados de su libertad, imponiéndoles prisión preventiva justificada, pese a que el delito imputado no lo amerita.

Ante lo que consideran una medida desproporcionada, Martínez decidió no asistir a la audiencia y en su lugar presentó una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad y garantizar el debido proceso.

Herediano y su relación con Grupo Pachuca

Herediano y Pachuca se enfrentaron en el 2024 por la Copa de Campeones de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto y el Herediano han dicho en diversas ocasiones que tienen una muy buena relación con Martínez y Grupo Pachuca, al punto que en redes sociales ambas instituciones se han tratado como hermanos

“Tenemos una superrelación, muchas historias con los dueños del club que dichosa y justamente está en la primera división por el esfuerzo de nosotros cuando ascendió y lo dejamos en la primera división. Recuerde que Pachuca es hermano”, expresó Jafet Soto el año pasado, previo al choque entre el Team y el Pachuca por la Copa de Campeones de Concacaf 2024.

Después de ganar el título a Liga Deportiva Alajuelense, Soto se refirió en estos términos a su relación con Martínez.

“Hoy me gustaría dedicarle el título a mucha gente que ha estado cerca de nosotros, pero en especial a un grupo que ha estado mucho con nosotros: la gente de Jesús Martínez, todo lo que es Grupo Pachuca… siempre nos ha estado ayudando, hemos estado a la par de ellos y ahora vamos a mandar a gente a capacitar allá”, expresó Soto en una nota publicada en el medio Claro Sports, dejando en claro un vínculo estrecho que no había salido tanto a la luz.

La Teja intentó conocer la posición del presidente rojiamarillo, Jafet Soto, pero al cierre de esta nota no habíamos obtenido respuesta.