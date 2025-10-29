“Olimpia se los come”: periodistas hondureños menosprecian a Alajuelense

Alajuelense es el actual bicampeón de Centroamérica, sin embargo, en Honduras ven al Olimpia como el finalista después del empate a uno en el estadio Alejandro Morera Soto, por el juego de ida.

El periodista Antonio Palazzese, subió un video a Facebook, en el que hizo una ronda de encuestas sobre cuáles equipos serían los finalistas del torneo centroamericano, entre los periodistas de Deportes TVC, y de forma unánime, todos dieron al Olimpia como favorito, incluso con un claro menosprecio para la Liga.

LEA MÁS: ¿Debió contar el gol de Diego Campos? Comisión de arbitraje dio su veredicto

“Olimpia en casa le va a ganar fácilmente a Liga Deportiva Alajuelense”, expresó Antonio en su pronóstico particular.

El periodista Jimmy Rodríguez, tampoco dudó en poner a los catrachos en la final sobre los ticos.

“No se preocupen, el más grande de Centroamérica, el Club Olimpia Deportivo no fallará con su gente y clasificará a la final”.

Orlando Ponce, también puso a los leones de Honduras en la final, sin embargo, no expresó ningún menosprecio sobre los actuales bicampeones centroamericanos.

“Veo al Olimpia ganándole al Alajuelense, en la capital, el jueves”.

Antony Hérnadez fue el autor del empate entre Alajuelense y Olimpia. (Jose Cordero/José Cordero)

Allan Fajardo de Deportes TVC fue tajante con su opinión sobre el choque de ticos y catrachos.

“Olimpia le va a ganar a Liga Deportiva Alajuelense y ojo no solo le va a ganar, yo creo que lo va a golear, a la Liga se lo va a comer en el Nacional Chelato Uclés, sin duda”.

Ángel Hernández también expresó que Olimpia es favorito sobre los manudos.

“No tengo dudas de que Olimpia gana en casa, se lo come a Liga Deportiva Alajuelense”.

LEA MÁS: Reconocido periodista herediano “se volvió” liguista de la noche a la mañana, ¿por qué?

Limber Pérez comentó lo mismo que sus colegas hondureños.

“Olimpia será de seguro finalista, va a dejar afuera a Liga Deportiva Alajuelense”.

Parte de la prensa hondureña menosprecia a Alajuelense de cara al partido ante Olimpia. (Jose Cordero/José Cordero)

El único que se salió del pensamiento general de los catrachos, fue Néstor Cruz.

“Ojalá me equivoque, pero me parece que le va a pasar factura el gol de visita al Olimpia lastimosamente, entonces, ojalá me equivoque”.

Alajuelense necesita ganar este jueves en Tegucigalpa para clasificar, o empatar por dos o más tantos para ir a la final, debido a la regla del gol visitante. Un empate a uno manda la serie a tiempo extra, y eventualmente a penales, mientras que un duelo sin goles o triunfo de Olimpia le daría el pase a los catrachos.