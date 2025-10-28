¿Debió contar el gol de Diego Campos? Comisión de arbitraje dio su veredicto

Alajuelense derrotó a Pérez Zeledón 3-2 el pasado fin de semana, con un tanto de Diego Campos, el segundo del compromiso, que generó debate por una entrada de Celso Borges sobre Kendall Porras al recuperar el balón previo al servicio que culminó en la anotación manuda.

Durante el partido, el silbatero Keylor Herrera se mostró firme en su decisión de mantenerse en que el tanto era legítimo y que la posible falta de Borges sobre Porras, no daba para tal, pese a la herida que causó en el generaleño.

El gol de Diego Campos se debió anular por falta previa de Celso Borges. (JOHN DURAN/John Durán)

Según la Comisión de Arbitraje, el gol no debió subir al marcador, ya que la herramienta del videoarbitraje debería haber llamado al árbitro para que señalara la falta de Celso, además de sancionar con tarjeta amarilla al capitán liguista.

Al final ese tanto fue determinante, ya que el duelo estaba empatado, y pese a que la Liga anotó otro gol más, por medio de Jeison Lucumí, dicho gol fue en los instantes finales. Posteriormente, Pérez Zeledón descontó con un penal en el añadido del compromiso; sin embargo, fue insuficiente para sacar algo del Alejandro Morera Soto.

El Pérez Zeledón publicó la imagen en redes tras el partido ante Alajuelense. (FB Municipal Pérez Zeledón/FB Municipal Pérez Zeledón)

Con ese triunfo, Alajuelense logró sostener la cima del torneo, con 24 unidades, y un partido menos que su máximo perseguidor, Saprissa, mientras que los generaleños son quintos, con 17 unidades, a tres del cuarto puesto.