Técnico de Pérez Zeledón critica falta de protección a los jugadores tras caída ante Alajuelense

El técnico del Municipal Pérez Zeledón, Luis Alberto Orozco, no escondió su molestia tras perder 3 por 2 en su visita al Alejandro Morera Soto a la Liga Deportiva Alajuelense.

A pesar de que no quiso entrar en detalles sobre el arbitraje, sí se mostró molesto por la entrada de Celso Borges a Kendall Porras, que no pitó el central Keylor Herrera, en el segundo tanto de la Liga, y es que el generaleño hasta terminó con una herida que necesitó sutura.

El técnico generaleño confía en que su equipo seguirá en la lucha por clasificar. (JOHN DURAN/John Durán)

“Él (Porras) es un gran jugador, es de los que hay que cuidar y hoy no lo cuidaron. Si no me equivoco, fueron cuatro puntos en la enfermería y, al final, los jugadores no son animales y hay que cuidarlos. El espectáculo lo dan ellos, no los demás”, mencionó en conferencia de prensa tras el juego.

Más allá del resultado y la falta de puntos, salió contento con el desempeño de sus jugadores.

Pérez sigue soñando con clásificar

“Es fútbol, a veces, te da para ganar, a veces no. Solo llevamos cinco partidos perdidos de 15 jornadas, nos han costado más los empates y no sumar de tres en casa. Los chicos salieron bien, no tengo nada que reprocharles, perdimos el partido por una desatención en una salida nuestra y luego no pudimos reponernos, en esa parte tranquilos. Creo que lo más justo era un empate, eso nos vendría muy bien”, mencionó.

Para concluir, agrego que harán todo lo posible por clasificar y no alejarse de la zona alta. El próximo reto será el sábado 1.° de noviembre contra el Puntarenas FC.