Machillo Ramírez habló sobre Washington Ortega tras salir lesionado ante Pérez Zeledón

Machillo Ramírez contó qué pasará con Washington Ortega tras salir lesionado ante Pérez Zeledón y causar gran preocupación

Por Sergio Alvarado

Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense, habló sobre la situación de Washington Ortega, portero rojinegro, quien salió lesionado este domingo ante Pérez Zeledón.

El uruguayo tuvo que abandonar el juego a los 66 minutos, por un golpe en una rodilla, y pese a que intentó quedarse en el partido, el dolor no le permitió seguir.

Alajuelense viaja este martes a Honduras

Los manudos juegan el jueves ante el Olimpia de Honduras por las semifinales de la Copa Centroamericana y este martes viajan a territorio catracho, por lo que está la duda de si al charrúa le dará chance para recuperarse y estar a tiempo.

26/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Perez Zeledón por la jornada 14 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Washington Ortega salió lesionado este domingo en el encuentro entre Alajuelense y Pérez Zeledón. (JOHN DURAN/John Durán)

“Hasta el momento, no tengo un informe claro de la situación, en este tipo de casos casi siempre hay que esperarse al otro día y ver, realmente, qué sucedió. Dios quiera que no sea nada importante, nos jugamos la vida el jueves y sin duda lo necesitamos, vamos a ver cómo hacemos”, dijo.

Washington Ortega no se había perdido un solo partido

A manera de curiosidad, desde que Ortega llegó al cuadro erizo en febrero, no se había perdido un solo partido, ya fuera por campeonato nacional, internacional o copas caseras. Su lugar este domingo lo tomó el joven Johnny Álvarez.

26/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Perez Zeledón por la jornada 14 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Machillo Ramírez contó qué espera de Washington Ortega tras salir lesionado este domingo en Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)
