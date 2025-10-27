Machillo Ramírez habló sobre Washington Ortega tras salir lesionado ante Pérez Zeledón

Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense, habló sobre la situación de Washington Ortega, portero rojinegro, quien salió lesionado este domingo ante Pérez Zeledón.

El uruguayo tuvo que abandonar el juego a los 66 minutos, por un golpe en una rodilla, y pese a que intentó quedarse en el partido, el dolor no le permitió seguir.

LEA MÁS: Alajuelense sudó muchísimo para derrotar a Pérez Zeledón, pero logró lo justo para recuperar el liderato

Alajuelense viaja este martes a Honduras

Los manudos juegan el jueves ante el Olimpia de Honduras por las semifinales de la Copa Centroamericana y este martes viajan a territorio catracho, por lo que está la duda de si al charrúa le dará chance para recuperarse y estar a tiempo.

Washington Ortega salió lesionado este domingo en el encuentro entre Alajuelense y Pérez Zeledón. (JOHN DURAN/John Durán)

“Hasta el momento, no tengo un informe claro de la situación, en este tipo de casos casi siempre hay que esperarse al otro día y ver, realmente, qué sucedió. Dios quiera que no sea nada importante, nos jugamos la vida el jueves y sin duda lo necesitamos, vamos a ver cómo hacemos”, dijo.

LEA MÁS: Polémica en el Morera Soto: ¿Hubo falta de Celso Borges en el segundo gol de Alajuelense?

Washington Ortega no se había perdido un solo partido

A manera de curiosidad, desde que Ortega llegó al cuadro erizo en febrero, no se había perdido un solo partido, ya fuera por campeonato nacional, internacional o copas caseras. Su lugar este domingo lo tomó el joven Johnny Álvarez.