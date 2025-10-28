Invicto de Alajuelense como visitante en Copa Centroamericana ilusiona a manudos ante el Olimpia

Liga Deportiva Alajuelense se juega el todo por el todo este jueves en Honduras cuando visite al Olimpia en el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana, después del empate a uno en el Morera Soto.

Los manudos desde la llegada del formato actual de Copa Centroamericana, en la que ganaron la edición del 2023 y 2024 de forma invicta, no saben lo que es perder de visitante, ya que en la presente edición han perdido un par de juegos, no obstante fuera de Alajuela el equipo no conoce la derrota.

Los rojinegros acabaron su racha sin perder en la primera fecha de la fase de grupos de esta Copa Centroamericana contra el Plaza Amador de Panamá 2-1 en el Morera Soto, y en los cuartos de final cayeron ante Motagua 1-0 en Alajuela por el choque de ida de cuartos de final, pero la Liga en la vuelta remontó.

Alajuelense se encuentra invicto de visitante desde la creación de este formato de Copa Centroamericana. (JOHN DURAN/John Durán)

Los resultados de Alajuelense por Copa Centroamericana fuera del Alejandro Morera Soto

En la edición de la Copa Centroamericana 2023, los manudos fuera de la Catedral, vencieron 3-0 al Verdes en Belice y al Sporting San Miguelito 1-0 en Panamá por la fase de grupos.

En cuartos de final se midieron al Cartaginés, con victoria de 3-1 en el Fello Meza, y en semis ante Herediano empataron en la ida 2-2, lejos del Alejandro Morera.

En la final de dicha edición, se enfrentaron al Real Estelí, y en el primer partido contra los pinoleros, en Nicaragua, los manudos golearon 3-0, sentenciando dicha serie por el título.

En el 2024, la Liga jugó de visitante en El Salvador contra el Luis Ángel Firpo con victoria de 4-3, y en el mismo país ante Alianza con victoria 1-0 por la fase de grupos.

En cuartos de final, ante Comunicaciones ganaron 2-1 en Guatemala por el compromiso de ida, para después, en territorio chapín, empatar sin goles ante el Antigua por las semis.

En la final, de nuevo ante el Real Estelí, sacaron un 1-1 en la ida en Nicaragua para después levantar la copa en Alajuela.

En la presente edición 2025, Alajuelense ganó en Nicaragua ante el Managua 2-1. También salieron airosos ante el Alianza de El Salvador, y revirtieron la eliminatoria contra el Motagua tras ganar 2-1 con un gol sobre la hora de Diego Campos.

Alajuelense busca el boleto a la final ante Olimpia para optar por el tricampeonato de Copa Centroamericana. (José Cordero/José Cordero)

El panorama para el juego de vuelta de semifinales

La Liga se mide al conjunto campeón de Honduras, el Olimpia, el jueves a las 8 p. m., en Tegucigalpa, con una desventaja pese al empate a un gol en la ida en el Morera Soto por la regla del gol de visitante.

Alajuelense necesita marcar en este compromiso mínimo un tanto, ya que con cualquiera victoria sella su boleto a la final para buscar el tricampeonato, al igual que los catrachos que con ganar el encuentro avanzan.

Con un empate sin goles, clasifica el Olimpia, por la regla del gol visitante, con una paridad a un tanto, nos iríamos a tiempo extra y eventualmente a penales, sin embargo, cualquier igualdad a dos o más anotaciones, le daría el boleto a los rojinegros para buscar otro campeonato centroamericano más para sus vitrinas.

La última derrota de los manudos en condición de visita fue en el 2022, contra Olimpia precisamente en la final de ida 3-2, sin embargo, en ese entonces el torneo se llamaba Liga Concacaf con otro formato.