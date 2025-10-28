El hijo de Wálter Centeno confiesa qué le resulta más insoportable de la afición manuda

Wálter Centeno hijo, igual que su padre, de un verbo contundente y aficionado del Saprissa, le tiró a la afición del máximo rival, Alajuelense, señalando claramente lo que, para él, es lo que más les parece feo a los morados con respecto a los manudos.

“No hay nada más feo para los morados, que un manudo engañado o ilusionado, eso es lo más feo, no hay nada más insoportable que eso, y sabe que es el problema que sí yo soy un chamaco, tengo 18, he visto muy pocos torneos, he visto diez y de esos diez he visto a la Liga de Carevic reventar con 5 goles al Saprissa de mi papá, que muchos me lo sacan en Twitter, pero al final, ¿quién fue campeón? No vale para nada, 5 a Roy Myers y Saprissa terminó“, comentó Centeno hijo en Teléfono Rojo.

Hijo de Wálter Centeno comentó que es lo más insoportable de los aficionados de Alajuelense. (Albert Marín)

El mismo Paté Jr, dijo que ha visto a la Liga ser líder invicto y no conseguir el cetro de monarca nacional, tener a un entrenador del cartel de Alexandre Guimaraes, que llevó a Costa Rica a dos mundiales, y tampoco poder obtener la copa de campeón.

Alajuelense le ha ganado los dos clásicos al Saprissa en este torneo. (JOHN DURAN/John Durán)

“Con Guimaraes la Liga, que llevó a la Selección a dos mundiales y nada, nada, nada de lo que interesa, nada de lo nacional, y después llegó don Óscar Ramírez y llegó el torneo pasado y Jafet Soto lo pasó y eliminó” expresó Wálter Centeno hijo sobre el momento actual del conjunto rojinegro.

Alajuelense es el actual líder del torneo, con Saprissa como escolta, con solo una unidad de diferencia, pero los manudos con un encuentro pendiente por jugar de la primera vuelta.