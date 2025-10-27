Exjugador de Saprissa sorprende con opinión sobre supuesta falta de Celso Borges: “Aplaudo al árbitro”

La jugada entre Celso Borges, jugador de Alajuelense, y Kendall Porras, futbolista de Pérez Zeledón, en la que el generaleño reclamó una fuerte falta del manudo dio mucho de qué hablar desde este domingo.

El reclamo de los sureños es que fue una falta fuerte de parte del manudo, la cual creen se debió revisar en el VAR y, además, anular el gol que se generó posterior a esa jugada, criterio que muchos comparten, pero no todos están de acuerdo con ese punto de vista.

Tanque Castro aplaude al árbitro

Jorge Alejandro Castro, exdelantero del Saprissa, Herediano y Cartaginés entre otros clubes, afirma que para él no es falta y fue más allá al decir que aplaude al árbitro Keylor Herrera por no dejarse presionar y mantener su criterio.

Keylor Herrera no sancionó falta en la acción de Celso Borges sobre Kendall Porras. (JOHN DURAN/John Durán)

El Tanque comentó que eso es solo fútbol fuerte, algo que come mucho a los ticos que se van a jugar a nivel internacional.

“Yo aplaudo el fútbol fuerte, me gusta, a mí me gusta cuando en la Premier (de Inglaterra), cuando en Italia, se dan durísimo y los árbitros nada más dicen juegue. Hay que dejar competir al jugador, es un deporte de roce”, comentó en el programa Seguimos, del periodista Kevin Jiménez.

Fútbol internacional es de roce

Castro recordó que cuando jugó en Noruega se dio cuenta que se juega a otra cosa y se tuvo que adaptar a una liga de mucho más contacto.

Jorge Alejandro Castro afirma que le gusta el fútbol fuerte y que es un deporte de roce. (Rafael Pacheco Granados)

“A mí en Noruega me daban unos espaldazos que acá yo estaba acostumbrado a que me pitaran foul, uno sacaba mucho foul cerca del área y allá me decían: ‘Deje de estar estarse tirando’, esto es de roce, es de fuerza.

“Obviamente lamentamos que se haya afectado y se haya cortado el muchacho Kendall Porras, pero es un deporte de roce y uno tiene que entender que habrá jugadas que si no hay intención, hubo una fuerza desmedida y la bola está en duda, yo abro manos siendo el árbitro”, dijo.

