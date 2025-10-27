Pérez Zeledón mostró cómo quedó la pierna de Kendall Porras tras fuerte entrada de Celso Borges

El Pérez Zeledón mostró la herida de Kendall Porras tras una entrada de Celso Borges, que no fue sancionada ni revisada por el VAR, en el partido ante Alajuelense. El jugador necesitó cuatro puntos de sutura.

Durante el encuentro disputado este domingo entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Pérez Zeledón, una jugada polémica generó indignación en el conjunto generaleño. En la acción previa al segundo gol manudo, Celso Borges impactó con fuerza a Kendall Porras, pero el árbitro no sancionó falta, y el VAR tampoco intervino para revisar la jugada.

El Pérez Zeledón publicó la imagen en redes tras el partido ante Alajuelense. (FB Municipal Pérez Zeledón/FB Municipal Pérez Zeledón)

El club denunció la acción en redes sociales

Poco después del encuentro, el Pérez Zeledón compartió en su página oficial de Facebook una fotografía en la que se observa la herida en la pierna de Porras, a la altura de la tibia. El equipo confirmó que el jugador necesitó puntos de sutura tras el golpe.

Junto a la imagen, el club publicó un mensaje que refleja la molestia del plantel.

“No era falta y tampoco había necesidad de ir a revisar la jugada. ¡Buenas noches familia, nos quedan cuatro finales y lucharemos con todo!”.

El cuerpo técnico también expresó su malestar

El técnico Luis Alberto Orozco ya había manifestado su inconformidad con la falta de sanción tras el golpe.

“Kendall es un jugador al que hay que cuidar, y hoy no lo cuidaron. El espectáculo lo dan los futbolistas, hay que protegerlos”, afirmó al finalizar el encuentro.

A pesar del reclamo, el Municipal Pérez Zeledón aseguró que seguirá concentrado en su objetivo de clasificar y que el plantel mantiene la motivación de cara al próximo partido, programado para el 1.° de noviembre ante Puntarenas FC.

