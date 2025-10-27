Machillo Ramírez explicó el plan que trazó pensando en el fuerte reto del jueves ante el Olimpia

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, explicó este domingo el plan que trazó contra Pérez Zeledón con una alineación en la que le dio descanso a varias figuras, pensando en el partido del jueves ante el Olimpia de Honduras por las semifinales de la Copa Centroamericana.

Las principales variantes del DT se situaron en la ofensiva, en la que incluyó como titulares a Anthony Hernández, Creichel Pérez y Doryan Rodríguez, quienes tomaron el lugar de Joel Campbell, Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros.

El porqué de las rotaciones

Para el técnico es normal hacer rotaciones en ciertos momentos, más cuando se vienen partidos importantes como el que tiene ante los catrachos. Por ello, el Machillo se jugó algunas cartas que le salieron.

Óscar "Machillo" Ramíirez explicó el porqué de la alineación de Alajuelense ante Pérez Zeledón. (JOHN DURAN/John Durán)

“Era lo normal darles rodaje a algunos jugadores, que en la media cancha Celso estuviera para reforzar lo que hizo el otro día (ante Olimpia), Rashir (Parkins) también, darle rodaje para que no llegara sin tanto juego.

“A Ronaldo si lo descansé más; Pika (Anthony Hernández) para que estuviera un poquito más porque ha estado con menos minutos. Era un equipo fuerte, pero lo hicimos basándonos en los tiempos que han tenido en las últimas jornadas, pero bendito Dios que salió un equipo fuerte. Cuidamos a algunos que han tenido mucho más rodaje.

Anthony Hernández fue de las figuras que tuvo más rodaje este domingo con Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Machillo cuidó a Kenyel Michel

Una de las figuras que se guardó y ni siquiera entró en convocatoria fue Kenyel Michel, a quien no quiso arriesgar a que sufriera algún golpe que lo pudiera dejar en mala posición.