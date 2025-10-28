¿Viajará Washington Ortega a Honduras para semifinal contra Olimpia?

El último partido de Alajuelense con victoria sobre Pérez Zeledón 3-2, dejó un sabor agridulce para los manudos, luego de la lesión de uno de sus mejores hombres, como lo es su arquero estelar, Washington Ortega.

El portero de Uruguay, tuvo un choque con un rival en la etapa complementaria, pese a mantenerse en el partido, al minuto 64 tuvo que salir de variante, para darle paso a Johnny Álvarez, lo que encendió las alarmas en el liguismo.

Washington Ortega es la principal duda para el juego de vuelta entre Alajuelense y Olimpia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La Teja consultó al departamento de prensa manudo y nos dijeron que todavía no está la lista de quienes viajarán a territorio catracho, sin embargo, según 120 Minutos de radio Monumental, Washington Ortega sí viajará para el duelo de vuelta ante el Olimpia, y en estos días que quedan para el partido, se va a decidir si es de la partida en suelo catracho.

Una de las bajas que ya está confirmada en el conjunto liguista es la de Joel Campbell, el número 12 rojinegro no podrá ser de la partida en este crucial compromiso por sanción debido a cartulinas amarillas.

Washington Ortega ha jugado todos lo minutos de la presente edición de Copa Centroamericana. (Jose Cordero/José Cordero)

Alajuelense saldrá del país con rumbo a Honduras este martes, para medirse a los actuales campeones hondureños el jueves a las 8 p.m, partido en el que la Liga necesita ganar por cualquier resultado para clasificar, o empatar con dos o más anotaciones para firmar su pase a la final gracias a la regla del gol visitante, o una paridad a un tanto, que le permite al conjunto manudo alargar la serie a tiempos extras y eventualmente penales. Un partido sin anotaciones dejaría a los erizos sin opciones del tricampeonato centroamericano.