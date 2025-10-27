¿Cómo le fue a Alajuelense en su portería antes de la llegada de Washington Ortega?

Desde su llegada al fútbol nacional, Washington Ortega, se adueñó de la titularidad del arco de Liga Deportiva Alajuelense, estrenándose en el once manudo el 26 de enero de este mismo año.

Después de la salida de Leonel Moreira, quien llegó al club erizo en el 2020, la portería no contaba con tanta regularidad desde el uruguayo, quien solo se perdió los dos primeros juegos del torneo de clausura 2025, debido a que aún no contaba con el permiso de trabajo.

Los partidos antes de la llegada de Ortega

Washington Ortega llegó a Alajuelense en enero, y como dijimos, se perdió las primeras dos jornadas del campeonato que arrancó en dicho mes y culminó a finales de mayo.

Washington Ortega es duda en LDA tras su lesión contra Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Durante esas fechas, sin el de Uruguay en el arco, la Liga salió bien librada de sus respectivos partidos; no obstante, recibió mucho gol en esos dos compromisos.

Bayron Mora fue el encargado de defender la portería en esos dos encuentros, en la etapa post Leo Moreira.

El primero fue ante el descendido Santa Ana, que se saldó con triunfo de 6-3 en el que, pese a la victoria, la cantidad de goles recibidos no fue el mejor escenario en la fase defensiva.

La siguiente fecha fue de visita en Guanacaste para medirse a Liberia; otro triunfo para los manudos, 1-3.

LEA MÁS: Machillo Ramírez explicó el plan que trazó pensando en el fuerte reto del jueves ante el Olimpia

Para la fecha 3, se produjo el debut de Ortega ante Pérez Zeledón, en el que dejó su primer arco en cero, y desde entonces se convirtió en uno de los pilares en la parte baja del cuadro manudo.

Los números de Washington en el arco de Alajuelense

Tras esas dos primeras fechas sin jugar, Ortega se adueñó del arco alajuelense, acumulando, dos partidos de Concacaf Champions Cup, con una derrota y un empate, recibiendo tres anotaciones ante los Pumas de México, en una eliminatoria que la Liga perdería 2-0 en suelo azteca, y empate a un gol en el Alejandro Morera Soto.

Washington Ortega no pudo completar el partido entre LDA y Pérez Zeledón. (JOHN DURAN/John Durán)

Por el certamen nacional, Washington jugó 26 juegos en los que le marcaron doce goles, en la misma cantidad de encuentros. Alajuelense llegaría a la gran final, que perdería por la mínima contra Herediano.

Para el presente campeonato, Ortega ha jugado todos los minutos de todos los partidos, menos en este último, en el cual, pese a ser estelar, no pudo completarlo.

Después de 13 jornadas disputadas, la Liga ha recibido nueve anotaciones recibidas, de las cuales ocho las encajó Ortega, ya que este fin de semana, Pérez Zeledón anotó un gol a Johnny Álvarez, pues ya Washington estaba fuera del terreno de juego.

En lo que se refiere a la Copa Centroamericana actual, el guardameta charrúa lleva todos los compromisos disputados hasta el momento; cuatro por la fase grupos, en los que le anotaron tres tantos: dos el Plaza Amador, y uno el Managua, mientras que en fases de eliminación directa Motagua le convirtió otro par de anotaciones en cuartos de final.

Además, en el choque de ida, disputado en el Alejandro Morera Soto, por las semifinales, contra el Olimpia de Honduras, Ortega recibió un gol más en el empate 1-1.

Washington Ortega es de los jugadores más regulares con LDA en el presente semestre. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las alarmas se prenden en la Liga por las dudas con Johnny Álvarez, quien tras su lesión fue el sustituto de Washington en este último choque ante Pérez Zeledón.

Los expertos consideran que el partido de vuelta de la serie de semis de Copa Centroamericana ante el Olimpia, en Tegucigalpa, será un juego de mucho peso para un arquero joven y con poca experiencia, además del cierre del torneo, en el que los rojinegros son líderes del campeonato, a falta de cuatro fechas, por el juego pendiente contra Cartaginés desde la primera vuelta del torneo local, pero solo un punto arriba de Saprissa, su inmediato perseguidor.

Alajuelense visitará a Olimpia, este jueves a las 8:00 p.m., para lo cual viajará a suelo catracho este martes, con la duda de si su arquero titular estará listo. Mientras que la siguiente fecha del certamen local para los erizos será en Liberia, en condición de visita, el próximo domingo a las 7:00 p.m.

LEA MÁS: Pérez Zeledón mostró cómo quedó la pierna de Kendall Porras tras fuerte entrada de Celso Borges

Pocos días después, Alajuelense jugará entre semana contra Sporting tras lo cual se realizará la fecha FIFA de noviembre.