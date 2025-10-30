Deportes

“Viejo, gordo y malo”: la divertida reacción de Joel Campbell ante las críticas

El delantero Joel Campbell compartió fotos y un mensaje divertido para quienes lo señalan por su edad o forma física

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Joel Campbell, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, recurrió a la creatividad, para contestarle a la gente que lo critica por su rendimiento.

A través de sus redes sociales, el delantero de la Liga dio a entender que los comentarios de quienes lo cuestionen no le importan y hasta se los toma con humor.

Joel Campbell y su curiosa forma de responder a quienes lo critican.
Así responde Joel Campbell a quienes lo cuestionan por su rendimiento. Instagram Joel Campbell. (Instagram Joel Campbell./Instagram Joel Campbell.)

LEA MÁS: La evolución de Joel Campbell: entre la mano de Óscar Ramírez y su propio compromiso

Los mensajes de Joel Campbell

Joel usó tres fotos y en cada una de ellas aparece con una sonrisa de oreja a oreja, y les puso el siguiente texto:

“Mi cara cuando me dicen que estoy viejo, gordo y malo”, acompañando cada texto de un emoji.

Poco a poco, Joel se va ganando la confianza del técnico Óscar Ramírez. En el presente torneo suma un gol y 349 minutos en cancha, de acuerdo con la Unafut.

LEA MÁS: Claudio Ciccia se sincera sobre Joel Campbell: “Me equivoqué con él”

Joel Campbell y su curiosa forma de responder a quienes lo critican.
Joel Campbell poco a poco se gana la confianza de Óscar Ramírez. Instagram Joel Campbell. (Instagram Joel Campbell./Instagram Joel Campbell.)
Joel Campbell y su curiosa forma de responder a quienes lo critican.
Joel Campbell se toma con humor las críticas. Instagram Joel Campbell. (Instagram Joel Campbell./Instagram Joel Campbell.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Joel CampbellAlajuelenseCríticas
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.