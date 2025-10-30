“Viejo, gordo y malo”: la divertida reacción de Joel Campbell ante las críticas

Joel Campbell, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, recurrió a la creatividad, para contestarle a la gente que lo critica por su rendimiento.

A través de sus redes sociales, el delantero de la Liga dio a entender que los comentarios de quienes lo cuestionen no le importan y hasta se los toma con humor.

Así responde Joel Campbell a quienes lo cuestionan por su rendimiento. Instagram Joel Campbell. (Instagram Joel Campbell./Instagram Joel Campbell.)

Los mensajes de Joel Campbell

Joel usó tres fotos y en cada una de ellas aparece con una sonrisa de oreja a oreja, y les puso el siguiente texto:

“Mi cara cuando me dicen que estoy viejo, gordo y malo”, acompañando cada texto de un emoji.

Poco a poco, Joel se va ganando la confianza del técnico Óscar Ramírez. En el presente torneo suma un gol y 349 minutos en cancha, de acuerdo con la Unafut.

