Claudio Ciccia se sincera sobre Joel Campbell: “Me equivoqué con él”

Joel Campbell no ha podido despegar en su nivel con Alajuelense por múltiples razones con las que ha quedado en deuda.

Claudio Ciccia, comentarista y actual director de contenidos de Radio Columbia, se sinceró este jueves cuando estaba hablando sobre lo que ha sido el aporte de Joel Campbell a Alajuelense desde que regresó al fútbol de Costa Rica.

Sin dar muchas vueltas al tema, el uruguayo afirmó que se equivocó con Joel, pues cuando este vino de vuelta, afirmó que sin lugar a dudas marcaría mucha diferencia sobre el resto.

“Hay que decir lo que uno ve, al instante que lo ve, no estar con el paraguas puesto por si después pasa algo ¿O alguno de nosotros está exento de equivocarse en un comentario, en un análisis, en decir algo.

“Yo soy uno de los que levantó la bandera al decir que pensé que Joel Campbell llegaba a este país y marcaba una diferencia absoluta y señores soy el primero en decir: ‘Me equivoqué’”, dijo en su programa Por Goleada en Radio Columbia este jueves.

Claudio Ciccia afirma que se equivocó al pensar que Joel Campbell tendría más peso en el fútbol de Costa Rica.

El analista afirmó que al ver el recorrido y trayectoria de Joel, especialmente en Selección, apostó por otra cosa.

“Me dicen que Joel paseó por los mejores equipos en las mejores ligas y nunca tuvo continuidad, es verdad, pero estamos hablando de un futbolista de Selección Nacional, que tiene tres Mundiales y ha sido muy importante. Él venía a jugar con 29 años al fútbol local.

“¿Cómo no voy a considerar que tiene que venir y marcar una diferencia absoluta por sus cualidades individuales. Me equivoqué“, remató Ciccia.