Olimpia vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido por un boleto a la final de Copa Centroamericana?

Alajuelense visita a Olimpia en Tegucigalpa: todo lo que debe saber del duelo por la Copa Centroamericana

Por Hillary Chinchilla Marín

El fútbol centroamericano vivirá una noche de emociones este jueves 30 de octubre, cuando el Club Olimpia de Honduras reciba a Liga Deportiva Alajuelense en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

El encuentro está programado para las 8:00 p. m. (hora de Costa Rica y Honduras) en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, y se transmitirá en vivo por ESPN y Disney+.

En el juego de ida, disputado en el Alejandro Morera Soto, de Alajuela, los equipos empataron 1-1, dejando la serie abierta y todo por definirse en territorio hondureño.

23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
El encuentro podrá verse por ESPN y Disney+ a las 8:00 p. m. hora centroamericana. (Jose Cordero/José Cordero)

Duelo de campeones con historia

El conjunto manudo, actual bicampeón del torneo, busca su tercera final consecutiva, mientras que Olimpia pretende aprovechar la localía y el apoyo de su afición para regresar a una final regional después de varios años.

Ambos clubes llegan con plantillas de alto nivel: Alajuelense confía en su experiencia internacional y solidez ofensiva, mientras que Olimpia apuesta por su invicto en casa y su potente defensa.

¿Dónde ver el partido?

23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
Olimpia y Alajuelense igualaron 1-1 en el juego de ida disputado en Alajuela. (Jose Cordero/José Cordero)
  • Partido: Olimpia vs. Alajuelense (vuelta semifinal Copa Centroamericana)
  • Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025
  • Hora: 8:00 p. m. (Costa Rica y Honduras)
  • Lugar: Estadio Chelato Uclés, Tegucigalpa
  • Transmisión: ESPN y Disney+

El ganador avanzará a la gran final de la Copa Centroamericana, que definirá al nuevo monarca del fútbol regional.

Nota realizada con ayuda de IA

