Olimpia vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido por un boleto a la final de Copa Centroamericana?

El fútbol centroamericano vivirá una noche de emociones este jueves 30 de octubre, cuando el Club Olimpia de Honduras reciba a Liga Deportiva Alajuelense en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

El encuentro está programado para las 8:00 p. m. (hora de Costa Rica y Honduras) en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, y se transmitirá en vivo por ESPN y Disney+.

En el juego de ida, disputado en el Alejandro Morera Soto, de Alajuela, los equipos empataron 1-1, dejando la serie abierta y todo por definirse en territorio hondureño.

El encuentro podrá verse por ESPN y Disney+ a las 8:00 p. m. hora centroamericana. (Jose Cordero/José Cordero)

Duelo de campeones con historia

El conjunto manudo, actual bicampeón del torneo, busca su tercera final consecutiva, mientras que Olimpia pretende aprovechar la localía y el apoyo de su afición para regresar a una final regional después de varios años.

Ambos clubes llegan con plantillas de alto nivel: Alajuelense confía en su experiencia internacional y solidez ofensiva, mientras que Olimpia apuesta por su invicto en casa y su potente defensa.

¿Dónde ver el partido?

Olimpia y Alajuelense igualaron 1-1 en el juego de ida disputado en Alajuela. (Jose Cordero/José Cordero)

Partido: Olimpia vs. Alajuelense (vuelta semifinal Copa Centroamericana)

Olimpia vs. Alajuelense (vuelta semifinal Copa Centroamericana) Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025

Jueves 30 de octubre de 2025 Hora: 8:00 p. m. (Costa Rica y Honduras)

8:00 p. m. (Costa Rica y Honduras) Lugar: Estadio Chelato Uclés, Tegucigalpa

Estadio Chelato Uclés, Tegucigalpa Transmisión: ESPN y Disney+

El ganador avanzará a la gran final de la Copa Centroamericana, que definirá al nuevo monarca del fútbol regional.

Nota realizada con ayuda de IA