Olimpia vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido por un boleto a la final de Copa Centroamericana?

El fútbol centroamericano vivirá una noche de emociones este jueves 30 de octubre, cuando el Club Olimpia de Honduras reciba a Liga Deportiva Alajuelense en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.
El encuentro está programado para las 8:00 p. m. (hora de Costa Rica y Honduras) en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, y se transmitirá en vivo por ESPN y Disney+.
En el juego de ida, disputado en el Alejandro Morera Soto, de Alajuela, los equipos empataron 1-1, dejando la serie abierta y todo por definirse en territorio hondureño.
Duelo de campeones con historia
El conjunto manudo, actual bicampeón del torneo, busca su tercera final consecutiva, mientras que Olimpia pretende aprovechar la localía y el apoyo de su afición para regresar a una final regional después de varios años.
Ambos clubes llegan con plantillas de alto nivel: Alajuelense confía en su experiencia internacional y solidez ofensiva, mientras que Olimpia apuesta por su invicto en casa y su potente defensa.
¿Dónde ver el partido?
- Partido: Olimpia vs. Alajuelense (vuelta semifinal Copa Centroamericana)
- Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025
- Hora: 8:00 p. m. (Costa Rica y Honduras)
- Lugar: Estadio Chelato Uclés, Tegucigalpa
- Transmisión: ESPN y Disney+
El ganador avanzará a la gran final de la Copa Centroamericana, que definirá al nuevo monarca del fútbol regional.
Nota realizada con ayuda de IA